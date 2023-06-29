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В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин
В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин
В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края находятся более 200 машин. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T13:08
2023-06-29T13:08
2023-06-29T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края находятся более 200 машин. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Ранее в Росморречфлоте сообщили о штормовом предупреждении в районе переправы из-за ливней.В ведомстве отметили, что в настоящее время на парковке достаточно свободных мест для приема грузовиков, ожидающих своей очереди для переправы."Остальные накопительные площадки выведены в резерв. Причин задействовать их нет. При этом резервные накопительные парковки готовы к оперативному развертыванию в случае необходимости", – уточнили в краевом оперативном штабе.За минувшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий" и "Авангард" перевезли в Крым 482 автомобиля и 414 пассажиров. Всего после запуска морского сообщения через пролив перевезено более 148 тысяч автотранспортных средств.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накрыл ливеньОбстановка на Керченской переправе: сколько машин в очередиКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230629/shtorm-na-kerchenskoy-pereprave-kak-khodyat-paromy-1129705316.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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кубань, краснодарский край, керченская паромная переправа, транспорт, морской транспорт, общество, новости, погода
В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин
Опершаб: на Кубани очереди на паром через Керченский пролив ожидают 250 грузовиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края находятся более 200 машин. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее в Росморречфлоте сообщили о штормовом предупреждении
в районе переправы из-за ливней.
"В очереди на Керченскую переправу находится 250 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич", – говорится в сообщении. На месте работают волонтеры.
В ведомстве отметили, что в настоящее время на парковке достаточно свободных мест для приема грузовиков, ожидающих своей очереди для переправы.
"Остальные накопительные площадки выведены в резерв. Причин задействовать их нет. При этом резервные накопительные парковки готовы к оперативному развертыванию в случае необходимости", – уточнили в краевом оперативном штабе.
За минувшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий" и "Авангард" перевезли в Крым 482 автомобиля и 414 пассажиров. Всего после запуска морского сообщения через пролив перевезено более 148 тысяч автотранспортных средств.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
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