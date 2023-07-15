Над Белгородом сработала ПВО
Гладков: ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду
19:33 15.07.2023 (обновлено: 19:46 15.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила две цели на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты жве воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал он в своем Telegram.
По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.
Кроме того, в субботу ВСУ обстреляли два села в Белгородской области. Никто не пострадал, осколки в селе Вязовое Краснояружского района повредили забор и фасад сельскохозяйственного предприятия. В хуторе Мухин Шебекинского городского округа поврежден частный дом: выбиты окна и посечен фасад.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела села Вязовое Краснояружского района Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела села Вязовое Краснояружского района Белгородской области
В пятницу, 14 июля, Гладков сообщил о взрыве легкового авто в Белгороде. В результате происшествия пострадали три человека – мужчина, который находился в машине, а также двое случайных прохожих - мама с ребенком. Они доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
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