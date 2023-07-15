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Над Белгородом сработала ПВО

Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Над Белгородом сработала ПВО

Российская система противовоздушной обороны сбила две цели на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T19:33

2023-07-15T19:33

2023-07-15T19:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила две цели на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.Кроме того, в субботу ВСУ обстреляли два села в Белгородской области. Никто не пострадал, осколки в селе Вязовое Краснояружского района повредили забор и фасад сельскохозяйственного предприятия. В хуторе Мухин Шебекинского городского округа поврежден частный дом: выбиты окна и посечен фасад.В пятницу, 14 июля, Гладков сообщил о взрыве легкового авто в Белгороде. В результате происшествия пострадали три человека – мужчина, который находился в машине, а также двое случайных прохожих - мама с ребенком. Они доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде взорвалась машина – пострадали двое взрослых и ребенокРаненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницыОсколком в живот: из-за обстрелов ВСУ ранен житель Белгородской области

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