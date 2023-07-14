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В Белгороде взорвалась машина – пострадали двое взрослых и ребенок
В Белгороде взорвалась машина – пострадали двое взрослых и ребенок - РИА Новости Крым, 14.07.2023
В Белгороде взорвалась машина – пострадали двое взрослых и ребенок
В Белгороде из-за взрыва в легковом автомобиле пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T12:26
2023-07-14T12:26
2023-07-14T12:26
вячеслав гладков
белгород
взрыв
автомобиль
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Белгороде из-за взрыва в легковом автомобиле пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Уточняется, что взрыв прогремел в пятницу в жилом районе города. Для жителей соседних домов и квартир угрозы нет.Также он уточнил, что белгородские врачи в ходе лечения пострадавших будут консультироваться с московскими специалистами - для этого организуют сеансы связи. Более того, в случае необходимости пострадавшие будут отправлены медучреждения столицы.Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, следователи разбираются в причинах произошедшего.Ранее сообщалось, что в Феодосии две женщины получили травмы в результате происшествия возле многоквартирного дома. Тогда же ряд Telegram-каналов сообщил о произошедшем в городе-курорте взрыве. Сообщалось, что взорвался припаркованный у дома мопед. По информации СМИ, от взрывной волны на нескольких этажах многоквартирного дома повылетали стекла. СК РФ возбудил уголовное дело после произошедшего в среду вечером взрыва возле многоквартирного дома Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погиблиТеракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны УкраиныВзрыв в Краснодарском крае - что известно
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вячеслав гладков, белгород, взрыв, автомобиль, происшествия
В Белгороде взорвалась машина – пострадали двое взрослых и ребенок
Гладков: в Белгороде из-за взрыва автомобиля пострадали двое взрослых и ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Белгороде из-за взрыва в легковом автомобиле пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что взрыв прогремел в пятницу в жилом районе города. Для жителей соседних домов и квартир угрозы нет.
"К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих - мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также он уточнил, что белгородские врачи в ходе лечения пострадавших будут консультироваться с московскими специалистами - для этого организуют сеансы связи. Более того, в случае необходимости пострадавшие будут отправлены медучреждения столицы.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, следователи разбираются в причинах произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Феодосии две женщины получили травмы в результате происшествия возле многоквартирного дома. Тогда же ряд Telegram-каналов сообщил о произошедшем в городе-курорте взрыве. Сообщалось, что взорвался припаркованный у дома мопед
. По информации СМИ, от взрывной волны на нескольких этажах многоквартирного дома повылетали стекла. СК РФ возбудил уголовное дело
после произошедшего в среду вечером взрыва возле многоквартирного дома Феодосии.
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