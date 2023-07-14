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В Белгороде взорвалась машина – пострадали двое взрослых и ребенок

В Белгороде взорвалась машина – пострадали двое взрослых и ребенок - РИА Новости Крым, 14.07.2023

В Белгороде взорвалась машина – пострадали двое взрослых и ребенок

В Белгороде из-за взрыва в легковом автомобиле пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T12:26

2023-07-14T12:26

2023-07-14T12:26

вячеслав гладков

белгород

взрыв

автомобиль

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Белгороде из-за взрыва в легковом автомобиле пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Уточняется, что взрыв прогремел в пятницу в жилом районе города. Для жителей соседних домов и квартир угрозы нет.Также он уточнил, что белгородские врачи в ходе лечения пострадавших будут консультироваться с московскими специалистами - для этого организуют сеансы связи. Более того, в случае необходимости пострадавшие будут отправлены медучреждения столицы.Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, следователи разбираются в причинах произошедшего.Ранее сообщалось, что в Феодосии две женщины получили травмы в результате происшествия возле многоквартирного дома. Тогда же ряд Telegram-каналов сообщил о произошедшем в городе-курорте взрыве. Сообщалось, что взорвался припаркованный у дома мопед. По информации СМИ, от взрывной волны на нескольких этажах многоквартирного дома повылетали стекла. СК РФ возбудил уголовное дело после произошедшего в среду вечером взрыва возле многоквартирного дома Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погиблиТеракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны УкраиныВзрыв в Краснодарском крае - что известно

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, взрыв, автомобиль, происшествия