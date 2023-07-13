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В Феодосии сработало взрывное устройство: СК РФ возбудил уголовное дело
В Феодосии сработало взрывное устройство: СК РФ возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 13.07.2023
В Феодосии сработало взрывное устройство: СК РФ возбудил уголовное дело
СК РФ возбудил уголовное дело после произошедшего в среду вечером взрыва возле многоквартирного дома Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T14:45
2023-07-13T14:45
2023-07-13T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. СК РФ возбудил уголовное дело после произошедшего в среду вечером взрыва возле многоквартирного дома Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба крымского управлении СК РФ.Ранее сообщалось, что в результате произошедшего 12 июля происшествия пострадали две женщины.В ведомстве сообщили, что неустановленное взрывное устройство было размещено на припаркованном мопеде. Около 19 часов взрывчатка сдетонировала возле подъезда №7 многоквартирного жилого дома по улице Земская, 18. В результате ранения получили две проходившие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. С травмами, не представляющими угрозы для жизни, они были госпитализированы в больницу.В настоящее время на месте происшествия продолжает работать специально созданная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, в том числе – управления по расследованию особо важных дел.В рамках расследования назначен ряд экспертиз, проводятся дополнительные осмотры территории, устанавливается владелец транспортного средства, а также причастные к данному преступлению лица и мотивы их действий. Следствием отрабатываются различные версии произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Краснодарском крае - что известноВ Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаныАгент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму
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В Феодосии сработало взрывное устройство: СК РФ возбудил уголовное дело
СК РФ возбудил дело о покушении на убийство двух или более лиц после взрыва в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. СК РФ возбудил уголовное дело после произошедшего в среду вечером взрыва возле многоквартирного дома Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба крымского управлении СК РФ.
Ранее сообщалось, что в результате произошедшего 12 июля происшествия пострадали две женщины
.
В ведомстве сообщили, что неустановленное взрывное устройство было размещено на припаркованном мопеде. Около 19 часов взрывчатка сдетонировала возле подъезда №7 многоквартирного жилого дома по улице Земская, 18. В результате ранения получили две проходившие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. С травмами, не представляющими угрозы для жизни, они были госпитализированы в больницу.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом", – сказано в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия продолжает работать специально созданная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, в том числе – управления по расследованию особо важных дел.
В рамках расследования назначен ряд экспертиз, проводятся дополнительные осмотры территории, устанавливается владелец транспортного средства, а также причастные к данному преступлению лица и мотивы их действий. Следствием отрабатываются различные версии произошедшего.
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