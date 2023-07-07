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Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погибли
Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погибли - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погибли
В результате взрыва, который произошел на заводе "Промсинтез" в Самарской области, погибли шесть человек, еще два человека получили травмы. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T13:06
2023-07-07T13:06
2023-07-07T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В результате взрыва, который произошел на заводе "Промсинтез" в Самарской области, погибли шесть человек, еще два человека получили травмы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет РИА Новости.Уточнено, что взрыв произошел во время ремонтных работ, которые проводились на предприятии.Также сообщается, что из-за взрыва погибли шестеро рабочих, еще двое получили различные травмы.Ранее сообщалось о пожаре на Тамбовском пороховом заводе, тогда тоже погибли люди.Также пожар случился в середине июня на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. мКак тушат пожар на нефтебазе в Севастополе – видеоНа месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны – власти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, россия, самарская область, происшествия
Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погибли
При взрыве на предприятии в Самарской области погибли шесть человек