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Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погибли - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погибли
Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погибли - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погибли
В результате взрыва, который произошел на заводе "Промсинтез" в Самарской области, погибли шесть человек, еще два человека получили травмы. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T13:06
2023-07-07T13:06
новости
россия
самарская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В результате взрыва, который произошел на заводе "Промсинтез" в Самарской области, погибли шесть человек, еще два человека получили травмы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет РИА Новости.Уточнено, что взрыв произошел во время ремонтных работ, которые проводились на предприятии.Также сообщается, что из-за взрыва погибли шестеро рабочих, еще двое получили различные травмы.Ранее сообщалось о пожаре на Тамбовском пороховом заводе, тогда тоже погибли люди.Также пожар случился в середине июня на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. мКак тушат пожар на нефтебазе в Севастополе – видеоНа месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны – власти
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РИА Новости Крым
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новости, россия, самарская область, происшествия
Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погибли

При взрыве на предприятии в Самарской области погибли шесть человек

13:06 07.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В результате взрыва, который произошел на заводе "Промсинтез" в Самарской области, погибли шесть человек, еще два человека получили травмы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет РИА Новости.
Уточнено, что взрыв произошел во время ремонтных работ, которые проводились на предприятии.
"В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв", - проинформировал собеседник агентства.
Также сообщается, что из-за взрыва погибли шестеро рабочих, еще двое получили различные травмы.
Ранее сообщалось о пожаре на Тамбовском пороховом заводе, тогда тоже погибли люди.
Также пожар случился в середине июня на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре.
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НовостиРоссияСамарская областьПроисшествия
 
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