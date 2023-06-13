В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, причины неизвестны
08:14 13.06.2023 (обновлено: 08:32 13.06.2023)
© Оперштаб Краснодарского краяПожар на территории НПЗ в Краснодаре
© Оперштаб Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Пожар произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре, пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Сообщение о возгорании поступило в 6:21 утра. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В течение получаса пожар локализовали.
"Происходит горение установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке. Площадь пожара 20 кв.м. В 6:58 пожар был локализован, угрозы распространения нет. Пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Причины пожара уточняются. В ликвидации последствий возгорания задействованы 130 спасателей и 20 единиц техники.
В 8.20 в оперштабе сообщили, что пожар ликвидирован.
Это уже не первое ЧП на нефтеперерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае. 4 мая губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упали четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.
28 мая несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод, все они были нейтрализованы.
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