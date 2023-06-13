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В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости Крым, 13.06.2023
В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре, пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T08:14
2023-06-13T08:32
кубань
краснодарский край
происшествия
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Пожар произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре, пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Кубани. Сообщение о возгорании поступило в 6:21 утра. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В течение получаса пожар локализовали. Причины пожара уточняются. В ликвидации последствий возгорания задействованы 130 спасателей и 20 единиц техники. В 8.20 в оперштабе сообщили, что пожар ликвидирован.Это уже не первое ЧП на нефтеперерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае. 4 мая губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упали четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.28 мая несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод, все они были нейтрализованы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часуПожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. мКак тушат пожар на нефтебазе в Севастополе - видео
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кубань, краснодарский край, происшествия, пожар, новости
В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, причины неизвестны

08:14 13.06.2023 (обновлено: 08:32 13.06.2023)
 
© Оперштаб Краснодарского краяПожар на территории НПЗ в Краснодаре
Пожар на территории НПЗ в Краснодаре
© Оперштаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Пожар произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре, пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Сообщение о возгорании поступило в 6:21 утра. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В течение получаса пожар локализовали.
"Происходит горение установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке. Площадь пожара 20 кв.м. В 6:58 пожар был локализован, угрозы распространения нет. Пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Причины пожара уточняются. В ликвидации последствий возгорания задействованы 130 спасателей и 20 единиц техники.
В 8.20 в оперштабе сообщили, что пожар ликвидирован.
Это уже не первое ЧП на нефтеперерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае. 4 мая губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упали четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.
28 мая несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод, все они были нейтрализованы.
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