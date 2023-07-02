https://crimea.ria.ru/20230702/na-meste-chp-na-kubani-rabotayut-spetsialisty-minoborony---vlasti-1129763337.html

На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти

На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти - РИА Новости Крым, 02.07.2023

На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти

Происшествие в Приморско-Ахтарском районе произошло вдали от населенных пунктов, никто не пострадал, на месте работают военные и представители экстренных служб, РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T19:14

2023-07-02T19:14

2023-07-02T19:14

краснодарский край

кубань

взрыв

происшествия

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Происшествие в Приморско-Ахтарском районе произошло вдали от населенных пунктов, никто не пострадал, на месте работают военные и представители экстренных служб, сообщает оперштаб региона со ссылкой на главу Приморско-Ахтарского муниципалитета Максима Бондаренко.Ранее в воскресенье губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об установлении обстоятельств происшествия в Приморско-Ахтарске, где, по информации из соцсетей, произошел взрыв. Причины инцидента не называются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известноОбстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской областиПожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, взрыв, происшествия, новости, министерство обороны рф