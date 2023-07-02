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На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти
На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти - РИА Новости Крым, 02.07.2023
На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти
Происшествие в Приморско-Ахтарском районе произошло вдали от населенных пунктов, никто не пострадал, на месте работают военные и представители экстренных служб, РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T19:14
2023-07-02T19:14
2023-07-02T19:14
краснодарский край
кубань
взрыв
происшествия
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Происшествие в Приморско-Ахтарском районе произошло вдали от населенных пунктов, никто не пострадал, на месте работают военные и представители экстренных служб, сообщает оперштаб региона со ссылкой на главу Приморско-Ахтарского муниципалитета Максима Бондаренко.Ранее в воскресенье губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об установлении обстоятельств происшествия в Приморско-Ахтарске, где, по информации из соцсетей, произошел взрыв. Причины инцидента не называются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известноОбстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской областиПожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, взрыв, происшествия, новости, министерство обороны рф
На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти
Глава Приморско-Ахтарска рассказал о ситуации в городе после сообщений о взрыве