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Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно
Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно
Крупный пожар произошел на территории предприятия по производству одеял и подушек в Курской области, власти рассматривают в качестве вероятной причины атаку... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T09:58
2023-06-16T09:58
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на территории предприятия по производству одеял и подушек в Курской области, власти рассматривают в качестве вероятной причины атаку украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт пообещал оказать предприятию всю необходимую поддержку. В ближайшее время пройдет экспертиза и будет произведена оценка ущерба.Ранее при обстреле ВСУ Курской области ранения получили два человека. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время пострадавшие будут переведены в областную больницу.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской областиКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, новости, общество
Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно

Старовойт: пожар на складе в Курской области мог произойти после атаки беспилотника

09:58 16.06.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаСпасатель во время тушения пожара на складе в Курской области
Спасатель во время тушения пожара на складе в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на территории предприятия по производству одеял и подушек в Курской области, власти рассматривают в качестве вероятной причины атаку украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"На место прибыли подразделения пожарной охраны, которые подтвердили возгорание на складе хранения продукции и в административном здании. Они ликвидировали открытое горение, в настоящий момент ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий. Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника", - заявил он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаСпасатель во время тушения пожара на складе в Курской области
Спасатель во время тушения пожара на складе в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Спасатель во время тушения пожара на складе в Курской области
Старовойт пообещал оказать предприятию всю необходимую поддержку. В ближайшее время пройдет экспертиза и будет произведена оценка ущерба.
Ранее при обстреле ВСУ Курской области ранения получили два человека. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время пострадавшие будут переведены в областную больницу.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаСпасатель во время тушения пожара на складе в Курской области
Спасатель во время тушения пожара на складе в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Спасатель во время тушения пожара на складе в Курской области
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтПроисшествияНовостиОбщество
 
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