https://crimea.ria.ru/20230616/pozhar-proizoshel-na-territorii-predpriyatiya-v-kurskoy-oblasti-chto-izvestno-1129421920.html
Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно
Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно
Крупный пожар произошел на территории предприятия по производству одеял и подушек в Курской области, власти рассматривают в качестве вероятной причины атаку... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T09:58
2023-06-16T09:58
2023-06-16T09:58
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129421600_0:0:1063:598_1920x0_80_0_0_c6b711386fedad0c73ec601ff48b9faa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на территории предприятия по производству одеял и подушек в Курской области, власти рассматривают в качестве вероятной причины атаку украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт пообещал оказать предприятию всю необходимую поддержку. В ближайшее время пройдет экспертиза и будет произведена оценка ущерба.Ранее при обстреле ВСУ Курской области ранения получили два человека. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время пострадавшие будут переведены в областную больницу.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской областиКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129421600_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f2d9d5deb77175ad7653ea4bfd0f745a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, новости, общество
Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно
Старовойт: пожар на складе в Курской области мог произойти после атаки беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на территории предприятия по производству одеял и подушек в Курской области, власти рассматривают в качестве вероятной причины атаку украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"На место прибыли подразделения пожарной охраны, которые подтвердили возгорание на складе хранения продукции и в административном здании. Они ликвидировали открытое горение, в настоящий момент ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий. Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника", - заявил он в своем Telegram-канале.
Старовойт пообещал оказать предприятию всю необходимую поддержку. В ближайшее время пройдет экспертиза и будет произведена оценка ущерба.
Ранее при обстреле ВСУ Курской области ранения получили два человека
. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время пострадавшие будут переведены в областную больницу.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым: