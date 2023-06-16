https://crimea.ria.ru/20230616/pozhar-proizoshel-na-territorii-predpriyatiya-v-kurskoy-oblasti-chto-izvestno-1129421920.html

Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно

Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно

Крупный пожар произошел на территории предприятия по производству одеял и подушек в Курской области, власти рассматривают в качестве вероятной причины атаку... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T09:58

2023-06-16T09:58

2023-06-16T09:58

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

происшествия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на территории предприятия по производству одеял и подушек в Курской области, власти рассматривают в качестве вероятной причины атаку украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт пообещал оказать предприятию всю необходимую поддержку. В ближайшее время пройдет экспертиза и будет произведена оценка ущерба.Ранее при обстреле ВСУ Курской области ранения получили два человека. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время пострадавшие будут переведены в областную больницу.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской областиКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, новости, общество