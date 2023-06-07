https://crimea.ria.ru/20230607/vsu-sbrosili-vzryvchatku-na-podstantsiyu-v-kurskoy-oblasti---est-ranenyy-1129229394.html

ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый

ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый - РИА Новости Крым, 07.06.2023

ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый

Украинские боевики сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Глушковском районе Курской области, пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T09:07

2023-06-07T09:07

2023-06-07T09:08

курская область

беспилотник (бпла, дрон)

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_498bbd1b455944bfac6b851cb6b293df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Глушковском районе Курской области, пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате повреждений в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества. Энергетики приступят к восстановлению подачи света после того,как специалисты закончат разминирование территории, уточнил Старовойт.Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях >>

https://crimea.ria.ru/20230607/avariya-na-setyakh-ostavila-evpatoriyu-bez-sveta-1129229240.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, беспилотник (бпла, дрон), роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность, новости