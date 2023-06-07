https://crimea.ria.ru/20230607/vsu-sbrosili-vzryvchatku-na-podstantsiyu-v-kurskoy-oblasti---est-ranenyy-1129229394.html
ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый
ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый - РИА Новости Крым, 07.06.2023
ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый
Украинские боевики сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Глушковском районе Курской области, пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T09:07
2023-06-07T09:07
2023-06-07T09:08
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Глушковском районе Курской области, пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате повреждений в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества. Энергетики приступят к восстановлению подачи света после того,как специалисты закончат разминирование территории, уточнил Старовойт.Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях >>
https://crimea.ria.ru/20230607/avariya-na-setyakh-ostavila-evpatoriyu-bez-sveta-1129229240.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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курская область, беспилотник (бпла, дрон), роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность, новости
ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый
Старовойт: ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области, пострадал рабочий
09:07 07.06.2023 (обновлено: 09:08 07.06.2023)