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ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый
ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый - РИА Новости Крым, 07.06.2023
ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый
Украинские боевики сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Глушковском районе Курской области, пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T09:07
2023-06-07T09:08
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Глушковском районе Курской области, пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате повреждений в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества. Энергетики приступят к восстановлению подачи света после того,как специалисты закончат разминирование территории, уточнил Старовойт.Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях &gt;&gt;
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курская область, беспилотник (бпла, дрон), роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность, новости
ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый

Старовойт: ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области, пострадал рабочий

09:07 07.06.2023 (обновлено: 09:08 07.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Глушковском районе Курской области, пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате повреждений в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества. Энергетики приступят к восстановлению подачи света после того,как специалисты закончат разминирование территории, уточнил Старовойт.
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