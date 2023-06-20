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Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы

Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы

Пожар произошел на Тамбовском пороховом заводе во вторник днем, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров, который находится на месте ЧП. РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T15:50

2023-06-20T15:50

2023-06-20T15:56

тамбов

тамбовский пороховой завод

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россия

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максим егоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Пожар произошел на Тамбовском пороховом заводе во вторник днем, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров, который находится на месте ЧП.По его информации, в 14.10 в Центр управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС России поступило сообщение о хлопке с последующим горением на пороховом заводе. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, в 14.17 было ликвидировано открытое горение. На месте работают пожарные."Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено", - добавил Егоров.Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, погибли четыре человека, еще 12 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известноВ Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводеВ Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе

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2023

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тамбов, тамбовский пороховой завод, происшествия, новости, россия, пожар, максим егоров