https://crimea.ria.ru/20230620/pozhar-na-porokhovom-zavode-v-tambove---est-zhertvy-1129512199.html
Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы
Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы
Пожар произошел на Тамбовском пороховом заводе во вторник днем, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров, который находится на месте ЧП. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T15:50
2023-06-20T15:50
2023-06-20T15:56
тамбов
тамбовский пороховой завод
происшествия
новости
россия
пожар
максим егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_455354b7bbf64d8307c2caf35b179c40.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Пожар произошел на Тамбовском пороховом заводе во вторник днем, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров, который находится на месте ЧП.По его информации, в 14.10 в Центр управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС России поступило сообщение о хлопке с последующим горением на пороховом заводе. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, в 14.17 было ликвидировано открытое горение. На месте работают пожарные."Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено", - добавил Егоров.Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, погибли четыре человека, еще 12 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известноВ Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводеВ Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе
тамбов
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76de2be833dbab15eefe2853b2a6d439.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, тамбовский пороховой завод, происшествия, новости, россия, пожар, максим егоров
Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы
Губернатор Тамбовской области Егоров: в результате ЧП на пороховом заводе есть погибшие
15:50 20.06.2023 (обновлено: 15:56 20.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Пожар произошел на Тамбовском пороховом заводе во вторник днем, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров, который находится на месте ЧП.
"Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Причина пожара - человеческий фактор. Однозначно заявляю - это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь помощь пострадавшим будет оказана", - написал он в своем Telegram-канале.
По его информации, в 14.10 в Центр управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС России поступило сообщение о хлопке с последующим горением на пороховом заводе. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, в 14.17 было ликвидировано открытое горение. На месте работают пожарные.
"Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено", - добавил Егоров.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, погибли четыре человека, еще 12 пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым: