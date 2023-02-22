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В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе
В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе - РИА Новости Крым, 22.02.2023
В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе
В южной бухте Севастополя на территории частного судоремонтного завода "Персей" загорелся плавучий док. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев со... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T19:52
2023-02-22T19:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В южной бухте Севастополя на территории частного судоремонтного завода "Персей" загорелся плавучий док. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на информацию, полученную от МЧС.По его словам, пожарные расчеты уже прибили на место ЧП и локализуют возгорание, "но задымление сильное", отметил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно и призвал не поддаваться провокациям в сомнительных пабликах и доверять только информации из официальных источников.
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михаил развожаев, севастополь, происшествия, новости крыма, крым, новости
В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе

В Севастополе загорелся плавучий док на частном судоремонтном заводе – Развожаев

19:52 22.02.2023 (обновлено: 19:53 22.02.2023)
 
Дым от пожара. Архивное фото
Дым от пожара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В южной бухте Севастополя на территории частного судоремонтного завода "Персей" загорелся плавучий док. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на информацию, полученную от МЧС.

"По информации МЧС в южной бухте на частном судоремонтном заводе "Персей" загорелся плавучий док", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, пожарные расчеты уже прибили на место ЧП и локализуют возгорание, "но задымление сильное", отметил Развожаев.
Он заверил, что в городе все спокойно и призвал не поддаваться провокациям в сомнительных пабликах и доверять только информации из официальных источников.
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