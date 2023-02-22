https://crimea.ria.ru/20230222/v-sevastopole-gorit-plavuchiy-dok-na-sudoremontnom-zavode-1127157001.html

В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе

В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе - РИА Новости Крым, 22.02.2023

В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе

В южной бухте Севастополя на территории частного судоремонтного завода "Персей" загорелся плавучий док. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев со... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T19:52

2023-02-22T19:52

2023-02-22T19:53

михаил развожаев

севастополь

происшествия

новости крыма

крым

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/15/1115551567_0:44:720:449_1920x0_80_0_0_0797b974c19f5b0a83960c0977021d4a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В южной бухте Севастополя на территории частного судоремонтного завода "Персей" загорелся плавучий док. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на информацию, полученную от МЧС.По его словам, пожарные расчеты уже прибили на место ЧП и локализуют возгорание, "но задымление сильное", отметил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно и призвал не поддаваться провокациям в сомнительных пабликах и доверять только информации из официальных источников.

https://crimea.ria.ru/20230217/pozhar-na-voennom-korable-v-sevastopole--chto-izvestno-1127037952.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, происшествия, новости крыма, крым, новости