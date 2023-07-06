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Осколком в живот: из-за обстрелов ВСУ ранен житель Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Осколком в живот: из-за обстрелов ВСУ ранен житель Белгородской области
Осколком в живот: из-за обстрелов ВСУ ранен житель Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Осколком в живот: из-за обстрелов ВСУ ранен житель Белгородской области
Проникающее осколочное ранение брюшной полости получил житель села Новопетровка Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Состояние... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T15:29
2023-07-06T15:29
новости
белгородская область
вячеслав гладков
сво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Проникающее осколочное ранение брюшной полости получил житель села Новопетровка Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Состояние пострадавшего тяжелое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, пострадавший сельчанин доставлен в больницу. Однако его состояние тяжелое.Также известно, что в настоящее время продолжается подомовой обход территории села, уточняются данные о разрушениях.Ранее сообщалось, что обстрелы Белгородской области усилились, так накануне ВСУ выпустили 170 снарядов.Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в Валуйках ранена одна женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеПрямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под БелгородомОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
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Новости
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, сво, обстрелы всу
Осколком в живот: из-за обстрелов ВСУ ранен житель Белгородской области

Гладков: из-за обстрелов ВСУ ранен житель села Новопетровка Белгородской области

15:29 06.07.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОсколки с нарядов на месте обстрела Белгородской области
Осколки с нарядов на месте обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Проникающее осколочное ранение брюшной полости получил житель села Новопетровка Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Состояние пострадавшего тяжелое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, пострадавший сельчанин доставлен в больницу. Однако его состояние тяжелое.
Также известно, что в настоящее время продолжается подомовой обход территории села, уточняются данные о разрушениях.
Ранее сообщалось, что обстрелы Белгородской области усилились, так накануне ВСУ выпустили 170 снарядов.
Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в Валуйках ранена одна женщина.
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