https://crimea.ria.ru/20230706/oskolkom-v-zhivot-iz-za-obstrelov-vsu-ranen-zhitel-belgorodskoy-oblasti-1129860351.html

Осколком в живот: из-за обстрелов ВСУ ранен житель Белгородской области

Осколком в живот: из-за обстрелов ВСУ ранен житель Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Осколком в живот: из-за обстрелов ВСУ ранен житель Белгородской области

Проникающее осколочное ранение брюшной полости получил житель села Новопетровка Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Состояние... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T15:29

2023-07-06T15:29

2023-07-06T15:29

новости

белгородская область

вячеслав гладков

сво

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Проникающее осколочное ранение брюшной полости получил житель села Новопетровка Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Состояние пострадавшего тяжелое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, пострадавший сельчанин доставлен в больницу. Однако его состояние тяжелое.Также известно, что в настоящее время продолжается подомовой обход территории села, уточняются данные о разрушениях.Ранее сообщалось, что обстрелы Белгородской области усилились, так накануне ВСУ выпустили 170 снарядов.Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в Валуйках ранена одна женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеПрямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под БелгородомОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области

белгородская область

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2023

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, сво, обстрелы всу