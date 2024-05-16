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В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок
В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок - РИА Новости Крым, 16.05.2024
В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок
В Донецкой Народной Республике в результате украинских обстрелов погибли две женщины, три человека получили ранения, среди них - шестилетняя девочка. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T19:58
2024-05-16T19:58
донецкая народная республика (днр)
донецк
новости
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике в результате украинских обстрелов погибли две женщины, три человека получили ранения, среди них - шестилетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин."При варварском обстреле остановки "Школа №106" в Петровском районе Донецка под огонь попали мать и дочь — к сожалению, мама 1986 г.р. скончалась на месте, девочка 2018 г.р. получила ранения средней степени тяжести. На операционном столе скончалась вторая женщина – 1980 г.р., раненная при этом обстреле. Также пострадал мужчина 1987 г.р.", - написал он.В Кировском районе Донецка ранение средней степени тяжести получил мужчина 66-летний мужчина. Кроме того, обстрелами врага повреждены три частных дома в Червоногвардейском районе Макеевки.За день противник совершил пять обстрелов, выпустив по территории республики 13 боеприпасов. Под огнем были Донецк, Макеевка и Горловка.13 мая в Петровском районе Донецка под обстрелом со стороны Украины погибла пожилая супружеская пара. 11 мая в результате артиллерийской атаки на мирные кварталы пострадала школьница 12 лет – ребенок был доставлен в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при атаке ракетами HIMARS в Донецке Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 годаПушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в Авдеевке
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), денис пушилин
В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок

В Донецке под обстрелами ВСУ погибли две женщины и ранена шестилетняя девочка

19:58 16.05.2024
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике в результате украинских обстрелов погибли две женщины, три человека получили ранения, среди них - шестилетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.
"При варварском обстреле остановки "Школа №106" в Петровском районе Донецка под огонь попали мать и дочь — к сожалению, мама 1986 г.р. скончалась на месте, девочка 2018 г.р. получила ранения средней степени тяжести. На операционном столе скончалась вторая женщина – 1980 г.р., раненная при этом обстреле. Также пострадал мужчина 1987 г.р.", - написал он.
В Кировском районе Донецка ранение средней степени тяжести получил мужчина 66-летний мужчина. Кроме того, обстрелами врага повреждены три частных дома в Червоногвардейском районе Макеевки.
"Впервые при обстреле гражданской инфраструктуры противник применил бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США, выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270. Также в течение дня применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм".
За день противник совершил пять обстрелов, выпустив по территории республики 13 боеприпасов. Под огнем были Донецк, Макеевка и Горловка.
13 мая в Петровском районе Донецка под обстрелом со стороны Украины погибла пожилая супружеская пара. 11 мая в результате артиллерийской атаки на мирные кварталы пострадала школьница 12 лет – ребенок был доставлен в медицинское учреждение.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Денис Пушилин
 
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