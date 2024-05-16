https://crimea.ria.ru/20240516/v-donetske-pogibli-dva-cheloveka-i-raneny-troe--sredi-nikh-rebenok-1137344425.html

В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок

В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок - РИА Новости Крым, 16.05.2024

В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок

В Донецкой Народной Республике в результате украинских обстрелов погибли две женщины, три человека получили ранения, среди них - шестилетняя девочка. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T19:58

2024-05-16T19:58

2024-05-16T19:58

донецкая народная республика (днр)

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всу (вооруженные силы украины)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике в результате украинских обстрелов погибли две женщины, три человека получили ранения, среди них - шестилетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин."При варварском обстреле остановки "Школа №106" в Петровском районе Донецка под огонь попали мать и дочь — к сожалению, мама 1986 г.р. скончалась на месте, девочка 2018 г.р. получила ранения средней степени тяжести. На операционном столе скончалась вторая женщина – 1980 г.р., раненная при этом обстреле. Также пострадал мужчина 1987 г.р.", - написал он.В Кировском районе Донецка ранение средней степени тяжести получил мужчина 66-летний мужчина. Кроме того, обстрелами врага повреждены три частных дома в Червоногвардейском районе Макеевки.За день противник совершил пять обстрелов, выпустив по территории республики 13 боеприпасов. Под огнем были Донецк, Макеевка и Горловка.13 мая в Петровском районе Донецка под обстрелом со стороны Украины погибла пожилая супружеская пара. 11 мая в результате артиллерийской атаки на мирные кварталы пострадала школьница 12 лет – ребенок был доставлен в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при атаке ракетами HIMARS в Донецке Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 годаПушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в Авдеевке

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), денис пушилин