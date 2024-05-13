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В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара
В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара
Супружеская пара погибла при обстреле ВСУ Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T21:47
2024-05-13T21:52
донецк
новости
происшествия
донецкая народная республика (днр)
алексей кулемзин
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла при обстреле ВСУ Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Донецка Алексей КулемзинТакже Кулемзин уточнил, что в период с девяти часов утра до девяти часов вечера понедельника, 13 мая, боевики Зеленского пять раз обстреляли Донецк."В направлении Петровского района неофашисты выпустили 16 снарядов калибром 155 мм (в том числе 3 кассетного типа) и сбросили 1 взрывоопасный предмет с БпЛА", – сообщил он.Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Петровском районе были повреждены несколько домов в частном секторе, а также и автомобиль госкорпорации "Ритуал".10 мая две также женщины погибли в результате ударов ВСУ по Донецку. А на следующий день под вражеский обстрел Донецка попала школьница.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службыРакеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – МинобороныСемь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода
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донецк, новости, происшествия, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара

При обстреле ВСУ погибла супружеская пара в Донецке – Кулемзин

21:47 13.05.2024 (обновлено: 21:52 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовская областная станция скорой медицинской помощи
Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла при обстреле ВСУ Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин

"В Петровском районе в результате обстрела погибла супружеская пара – мужчина 1955 года рождения и женщина 1957 года рождения", – написал он в своем Telegram-канале.

Также Кулемзин уточнил, что в период с девяти часов утра до девяти часов вечера понедельника, 13 мая, боевики Зеленского пять раз обстреляли Донецк.
"В направлении Петровского района неофашисты выпустили 16 снарядов калибром 155 мм (в том числе 3 кассетного типа) и сбросили 1 взрывоопасный предмет с БпЛА", – сообщил он.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Петровском районе были повреждены несколько домов в частном секторе, а также и автомобиль госкорпорации "Ритуал".
10 мая две также женщины погибли в результате ударов ВСУ по Донецку. А на следующий день под вражеский обстрел Донецка попала школьница.
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ДонецкНовостиПроисшествияДонецкая Народная Республика (ДНР)Алексей КулемзинВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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