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В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара

В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара

Супружеская пара погибла при обстреле ВСУ Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T21:47

2024-05-13T21:47

2024-05-13T21:52

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происшествия

донецкая народная республика (днр)

алексей кулемзин

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла при обстреле ВСУ Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Донецка Алексей КулемзинТакже Кулемзин уточнил, что в период с девяти часов утра до девяти часов вечера понедельника, 13 мая, боевики Зеленского пять раз обстреляли Донецк."В направлении Петровского района неофашисты выпустили 16 снарядов калибром 155 мм (в том числе 3 кассетного типа) и сбросили 1 взрывоопасный предмет с БпЛА", – сообщил он.Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Петровском районе были повреждены несколько домов в частном секторе, а также и автомобиль госкорпорации "Ритуал".10 мая две также женщины погибли в результате ударов ВСУ по Донецку. А на следующий день под вражеский обстрел Донецка попала школьница.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службыРакеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – МинобороныСемь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода

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донецк, новости, происшествия, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу