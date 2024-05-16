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На ярмарках в Крыму и Севастополе выявили нарушения - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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На ярмарках в Крыму и Севастополе выявили нарушения
На ярмарках в Крыму и Севастополе выявили нарушения - РИА Новости Крым, 16.05.2024
На ярмарках в Крыму и Севастополе выявили нарушения
Ряд нарушений выявлен на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня в Крыму и Севастополе, сообщает в четверг официальный Telegram-канал Южного... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T18:33
2024-05-16T19:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Ряд нарушений выявлен на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня в Крыму и Севастополе, сообщает в четверг официальный Telegram-канал Южного межрегионального управления Россельхознадзора.Отмечается, что одним из самых распространенных нарушений стала продажа продукции без маркировки. В частности, на двух рынках Джанкоя выявили готовую мясную продукцию без маркировки, в Феодосии и поселках округа на трех ярмарках в продаже обнаружены рыба, мясо птицы, мед, молочная и мясная продукция с аналогичными нарушениями. В Севастополе на трех ярмарках также нашли обезличенные продукты. На двух ярмарках в Евпатории зафиксирована реализация рыбы, мяса птицы, молочной и мясной продукции без маркировки.В Крыму и Севастополе традиционно проходят ярмарки выходного дня. Средние розничные цены на ярмарочных мероприятиях традиционно ниже от сложившихся республиканских цен на рынках и в локальной торговой сети на 15-20 процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая гибель пчел в Крыму: что это значит и к чему приведет – экспертВ России оценили объем производства яицВ Симферополе в мае пройдут две ярмарки местных фермеров
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россельхознадзор, крым, севастополь, ярмарка, торговля, продукты, цены в крыму, новости крыма
На ярмарках в Крыму и Севастополе выявили нарушения

На ярмарках в Крыму и Севастополе выявили продукты без маркировки – Россельхознадзор

18:33 16.05.2024 (обновлено: 19:03 16.05.2024)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСельскохозяйственная ярмарка
Сельскохозяйственная ярмарка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Ряд нарушений выявлен на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня в Крыму и Севастополе, сообщает в четверг официальный Telegram-канал Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Отмечается, что одним из самых распространенных нарушений стала продажа продукции без маркировки. В частности, на двух рынках Джанкоя выявили готовую мясную продукцию без маркировки, в Феодосии и поселках округа на трех ярмарках в продаже обнаружены рыба, мясо птицы, мед, молочная и мясная продукция с аналогичными нарушениями.
В Севастополе на трех ярмарках также нашли обезличенные продукты. На двух ярмарках в Евпатории зафиксирована реализация рыбы, мяса птицы, молочной и мясной продукции без маркировки.
В Крыму и Севастополе традиционно проходят ярмарки выходного дня. Средние розничные цены на ярмарочных мероприятиях традиционно ниже от сложившихся республиканских цен на рынках и в локальной торговой сети на 15-20 процентов.
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РоссельхознадзорКрымСевастопольЯрмаркаТорговляПродуктыЦены в КрымуНовости Крыма
 
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