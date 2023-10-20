https://crimea.ria.ru/20231020/tseny-na-yarmarkakh-v-krymu-kartoshka-i-kapusta-po-20-rubley-1131906555.html

Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей

Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей

На сельскохозяйственных ярмарках в Крыму картошку и капусту можно купить по ценам от 20 рублей за килограмм, морковь и свеклу – от 35, лук – от 30 рублей. Об... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T20:35

2023-10-20T20:35

2023-10-20T20:35

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На сельскохозяйственных ярмарках в Крыму картошку и капусту можно купить по ценам от 20 рублей за килограмм, морковь и свеклу – от 35, лук – от 30 рублей. Об этом в Telegram-канале рассказал председатель Совмина Юрий Гоцанюк.По данным Юрия Гоцанюка, на ярмарочных площадках цена на крупу гречневую и рис составила 70 руб. за килограмм, пшеничную – 25 рублей, макаронные изделия – 65, масло подсолнечное – от 110 рублей за литр, сахар-песок – 70, муку пшеничную – 30 рублей за килограмм.21 октября в крымской столице с 7:00 до 14:00 пройдет очередная ярмарка. Торговые площадки откроются по адресам: ул. Киевская, 177, перекресток улиц Б. Куна и Кечкеметской, ул. Севастопольская 80/4.Выездные мониторинги по ценам производителей будут регулярно продолжаться, проинформировал Юрий Гоцанюк.По информации Министерства сельского хозяйства, сезон осенних ярмарок стартовал в сентябре. За месяц аграрии и перерабатывающие предприятия республики продали уже более 150 тонн.На предыдущую ярмарку, которая проходила 7 октября, было доставлено более 60 тонн продукции. На 140 организованных местах фермеры продавали овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, саженцы и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктамиПтица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, продовольственная безопасность крыма, цены в крыму, новости крыма, симферополь