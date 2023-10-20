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Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей
Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей
На сельскохозяйственных ярмарках в Крыму картошку и капусту можно купить по ценам от 20 рублей за килограмм, морковь и свеклу – от 35, лук – от 30 рублей. Об... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T20:35
2023-10-20T20:35
юрий гоцанюк
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На сельскохозяйственных ярмарках в Крыму картошку и капусту можно купить по ценам от 20 рублей за килограмм, морковь и свеклу – от 35, лук – от 30 рублей. Об этом в Telegram-канале рассказал председатель Совмина Юрий Гоцанюк.По данным Юрия Гоцанюка, на ярмарочных площадках цена на крупу гречневую и рис составила 70 руб. за килограмм, пшеничную – 25 рублей, макаронные изделия – 65, масло подсолнечное – от 110 рублей за литр, сахар-песок – 70, муку пшеничную – 30 рублей за килограмм.21 октября в крымской столице с 7:00 до 14:00 пройдет очередная ярмарка. Торговые площадки откроются по адресам: ул. Киевская, 177, перекресток улиц Б. Куна и Кечкеметской, ул. Севастопольская 80/4.Выездные мониторинги по ценам производителей будут регулярно продолжаться, проинформировал Юрий Гоцанюк.По информации Министерства сельского хозяйства, сезон осенних ярмарок стартовал в сентябре. За месяц аграрии и перерабатывающие предприятия республики продали уже более 150 тонн.На предыдущую ярмарку, которая проходила 7 октября, было доставлено более 60 тонн продукции. На 140 организованных местах фермеры продавали овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, саженцы и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктамиПтица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде
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юрий гоцанюк, продовольственная безопасность крыма, цены в крыму, новости крыма, симферополь
Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей

В столице Крыма на выходных пройдет сельскохозяйственная ярмарка: место, время, цены

20:35 20.10.2023
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСельскохозяйственная ярмарка
Сельскохозяйственная ярмарка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На сельскохозяйственных ярмарках в Крыму картошку и капусту можно купить по ценам от 20 рублей за килограмм, морковь и свеклу – от 35, лук – от 30 рублей. Об этом в Telegram-канале рассказал председатель Совмина Юрий Гоцанюк.

"По информации Министерства промышленной политики Республики Крым, был проведен мониторинг соблюдения рекомендуемых цен на ярмарках в Симферополе и Судаке. На ярмарках в широком ассортименте были представлены товары крымских производителей. Отмечено, что средние розничные цены на ярмарочных мероприятиях были ниже от сложившихся республиканских цен на рынках и в локальной торговой сети на 15-20 процентов", – сообщил он.

По данным Юрия Гоцанюка, на ярмарочных площадках цена на крупу гречневую и рис составила 70 руб. за килограмм, пшеничную – 25 рублей, макаронные изделия – 65, масло подсолнечное – от 110 рублей за литр, сахар-песок – 70, муку пшеничную – 30 рублей за килограмм.

"Мясо свинины (мякоть) реализовывалось по цене от 350 рублей, мясо говядины (на кости) – от 470, мякоть – от 520 рублей за килограмм; тушка куриная домашняя – 200 рублей за килограмм" , – сказал Гоцанюк.

21 октября в крымской столице с 7:00 до 14:00 пройдет очередная ярмарка. Торговые площадки откроются по адресам: ул. Киевская, 177, перекресток улиц Б. Куна и Кечкеметской, ул. Севастопольская 80/4.
Выездные мониторинги по ценам производителей будут регулярно продолжаться, проинформировал Юрий Гоцанюк.
По информации Министерства сельского хозяйства, сезон осенних ярмарок стартовал в сентябре. За месяц аграрии и перерабатывающие предприятия республики продали уже более 150 тонн.
На предыдущую ярмарку, которая проходила 7 октября, было доставлено более 60 тонн продукции. На 140 организованных местах фермеры продавали овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, саженцы и многое другое.
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Юрий ГоцанюкПродовольственная безопасность КрымаЦены в КрымуНовости КрымаСимферополь
 
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