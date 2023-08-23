https://crimea.ria.ru/20230823/sezon-yarmarok-v-simferopole-kuda-idti-za-fermerskimi-produktami-1130868575.html

Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктами

Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктами - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктами

В Симферополе стартует сезон агроярмарок, всего в городе заработают три ярмарочных площадки, сообщает пресс-служба минсельхоза Крыма со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T08:05

2023-08-23T08:05

2023-08-23T09:01

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андрей савчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе стартует сезон агроярмарок, всего в городе заработают три ярмарочных площадки, сообщает пресс-служба минсельхоза Крыма со ссылкой на главу ведомтсва Андрея Савчука.По данным министра, традиционные торговые локации будут размещены на улицах Киевской и Севастопольской, а также на пересечении Кечкеметской и Б. Куна 2, 16 и 30 сентября с 7 часов утра до 14.00. Покупателям предложат продукцию нового урожая.Всего с начала года в Крыму провели почти 11 тысяч ярмарок, 7,5 тысяч из них - сельскохозяйственные.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском медеШкольная ярмарка: как правильно выбрать товары для детейСоциальные товары в Крыму дешевле, чем на Кубани - эксперт

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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