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Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктами
Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктами - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктами
В Симферополе стартует сезон агроярмарок, всего в городе заработают три ярмарочных площадки, сообщает пресс-служба минсельхоза Крыма со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T08:05
2023-08-23T08:05
2023-08-23T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе стартует сезон агроярмарок, всего в городе заработают три ярмарочных площадки, сообщает пресс-служба минсельхоза Крыма со ссылкой на главу ведомтсва Андрея Савчука.По данным министра, традиционные торговые локации будут размещены на улицах Киевской и Севастопольской, а также на пересечении Кечкеметской и Б. Куна 2, 16 и 30 сентября с 7 часов утра до 14.00. Покупателям предложат продукцию нового урожая.Всего с начала года в Крыму провели почти 11 тысяч ярмарок, 7,5 тысяч из них - сельскохозяйственные.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском медеШкольная ярмарка: как правильно выбрать товары для детейСоциальные товары в Крыму дешевле, чем на Кубани - эксперт
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новости, ярмарка, симферополь, крым, новости крыма, андрей савчук, минсельхоз крыма
Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктами
Минсельхоз Крыма: в Симферополе стартует сезон ярмарок
08:05 23.08.2023 (обновлено: 09:01 23.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе стартует сезон агроярмарок, всего в городе заработают три ярмарочных площадки, сообщает пресс-служба минсельхоза Крыма со ссылкой на главу ведомтсва Андрея Савчука.
По данным министра, традиционные торговые локации будут размещены на улицах Киевской и Севастопольской, а также на пересечении Кечкеметской и Б. Куна 2, 16 и 30 сентября с 7 часов утра до 14.00. Покупателям предложат продукцию нового урожая.
"Кроме крымских овощей, фруктов и ягод на торговых прилавках будет представлен большой ассортимент и другой продукции. Сельхозпроизводители из разных уголков полуострова будут реализовывать крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку", - перечислил Савчук.
Всего с начала года в Крыму провели почти 11 тысяч ярмарок, 7,5 тысяч из них - сельскохозяйственные.
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