https://crimea.ria.ru/20230711/sotsialnye-tovary-v-krymu-deshevle-chem-na-kubani---ekspert-1129892391.html

Социальные товары в Крыму дешевле, чем на Кубани - эксперт

Социальные товары в Крыму дешевле, чем на Кубани - эксперт - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Социальные товары в Крыму дешевле, чем на Кубани - эксперт

13-процентная разница в стоимости товаров первой необходимости в Крыму и Краснодарском крае говорит о высокой эффективности работы республиканских властей по... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T09:11

2023-07-11T09:11

2023-07-11T09:11

крым

радио "спутник в крыму"

цены в крыму

общество

новости крыма

ярмарка

экономика

финансы

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123410402_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1c0d010b8b4cc8c1e78e35c0c8876843.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. 13-процентная разница в стоимости товаров первой необходимости в Крыму и Краснодарском крае говорит о высокой эффективности работы республиканских властей по урегулированию цен в регионе и об удачном географическом расположении региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.Ранее заместитель министра промышленной политики РК Ирина Мезавцова заявила, что цена на социально значимые продукты в Крыму в среднем ниже на 13%, чем в Краснодарском крае.Эксперт отметила, что такого результата удалось достичь благодаря совместной работе минпромполитики, Центра оперативного реагирования при Совмине РК, республиканского минсельхоза и комитета по ценам и тарифам."Это показатель эффективности работы властей Крыма, высокой производительности действий, которые были предприняты для урегулирования цен в регионе", – убеждена Вершицкая.Она пояснила, что в группу социальных товаров в нашем регионе включены 22 вида продуктов, в отношение которых власти могут устанавливать предельно допустимые розничные цены. К этой группе относятся: молоко, яйца, хлеб, картофель, капуста, морковь и другие продукты, которые потребляются ежедневно.Кроме того, снижению цен способствуют ярмарки. Также на рынках созданы специальные зоны, где продукцию реализуют по сниженным ценам. Все эти инструменты позволили обеспечить высокую конкуренцию, насытить спрос и стали причиной столь серьезной разницы в стоимости товаров первой необходимости в Крыму и Краснодарском крае, резюмировала Вершицкая.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты оценили вероятность роста цен в Крыму в преддверии курортного сезонаРоссия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из СевастополяКаким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортов

https://crimea.ria.ru/20230627/aksenov-predlozhit-pravitelstvu-sposob-snizit-tseny-na-benzin-v-krymu-1129659514.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, цены в крыму, общество, новости крыма, ярмарка, экономика, финансы, сельское хозяйство