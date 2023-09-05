Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны
Минобороны: армия России отразила девять атак ВСУ на трех направлениях
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили девять атак штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ на трех направлениях, потери противника в зоне СВО за сутки превысили 730 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее число атак враг предпринял на Донецком направлении. В районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое в ДНР штурмовые группы ВСУ пытались прорваться четыре раза, но безуспешно. Потери противника за сутки составили здесь около 225 военнослужащих убитыми и ранеными.
Еще три атаки ВСУ организовали силами штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад на Красно-Лиманском направлении, в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем все они были отражены российскими подразделениями при поддержке авиации. Потери ВСУ на этом направлении превысили 70 человек.
Также враг дважды безуспешно пытался атаковать в районе Работино в Запорожской области, потеряв до 170 человек личного состава 47 механизированной бригады.
Еще около 265 военнослужащих ВСУ ранены и уничтожены на Купянском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. В том числе ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа в районе поселка Урожайное в ДНР.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах, уточнили в Минобороны. Общие потери врага за сутки на всех направлениях превысили 730 человек ранеными и убитыми.
Ранее 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления".
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Наибольшее число атак враг предпринял на Донецком направлении. В районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое в ДНР штурмовые группы ВСУ пытались прорваться четыре раза, но безуспешно. Потери противника за сутки составили здесь около 225 военнослужащих убитыми и ранеными.
Еще три атаки ВСУ организовали силами штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад на Красно-Лиманском направлении, в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем все они были отражены российскими подразделениями при поддержке авиации. Потери ВСУ на этом направлении превысили 70 человек.
Также враг дважды безуспешно пытался атаковать в районе Работино в Запорожской области, потеряв до 170 человек личного состава 47 механизированной бригады.
Еще около 265 военнослужащих ВСУ ранены и уничтожены на Купянском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. В том числе ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа в районе поселка Урожайное в ДНР.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах, уточнили в Минобороны. Общие потери врага за сутки на всех направлениях превысили 730 человек ранеными и убитыми.
Ранее 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления".
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