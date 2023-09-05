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Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны
Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны
РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T17:53
2023-09-05T17:53
министерство обороны рф
новости сво
клещеевка
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
работино
запорожская область
херсонская область
диверсанты
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили девять атак штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ на трех направлениях, потери противника в зоне СВО за сутки превысили 730 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Наибольшее число атак враг предпринял на Донецком направлении. В районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое в ДНР штурмовые группы ВСУ пытались прорваться четыре раза, но безуспешно. Потери противника за сутки составили здесь около 225 военнослужащих убитыми и ранеными.Еще три атаки ВСУ организовали силами штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад на Красно-Лиманском направлении, в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем все они были отражены российскими подразделениями при поддержке авиации. Потери ВСУ на этом направлении превысили 70 человек.Также враг дважды безуспешно пытался атаковать в районе Работино в Запорожской области, потеряв до 170 человек личного состава 47 механизированной бригады.Еще около 265 военнослужащих ВСУ ранены и уничтожены на Купянском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. В том числе ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа в районе поселка Урожайное в ДНР.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах, уточнили в Минобороны. Общие потери врага за сутки на всех направлениях превысили 730 человек ранеными и убитыми.Ранее 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления". Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВО Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА
клещеевка
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
работино
запорожская область
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министерство обороны рф, новости сво, клещеевка, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), работино, запорожская область, херсонская область, диверсанты, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны

Минобороны: армия России отразила девять атак ВСУ на трех направлениях

17:53 05.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили девять атак штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ на трех направлениях, потери противника в зоне СВО за сутки превысили 730 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число атак враг предпринял на Донецком направлении. В районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое в ДНР штурмовые группы ВСУ пытались прорваться четыре раза, но безуспешно. Потери противника за сутки составили здесь около 225 военнослужащих убитыми и ранеными.

Еще три атаки ВСУ организовали силами штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад на Красно-Лиманском направлении, в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем все они были отражены российскими подразделениями при поддержке авиации. Потери ВСУ на этом направлении превысили 70 человек.

Также враг дважды безуспешно пытался атаковать в районе Работино в Запорожской области, потеряв до 170 человек личного состава 47 механизированной бригады.

Еще около 265 военнослужащих ВСУ ранены и уничтожены на Купянском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. В том числе ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа в районе поселка Урожайное в ДНР.

Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах, уточнили в Минобороны. Общие потери врага за сутки на всех направлениях превысили 730 человек ранеными и убитыми.

Ранее 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления".

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Министерство обороны РФНовости СВОКлещеевкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)РаботиноЗапорожская областьХерсонская областьДиверсантыВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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