https://crimea.ria.ru/20230905/devyat-atak-vsu-otrazheno-na-trekh-napravleniyakh-za-sutki--minoborony-1131183030.html

Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны

Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны

РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T17:53

2023-09-05T17:53

2023-09-05T17:53

министерство обороны рф

новости сво

клещеевка

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

работино

запорожская область

херсонская область

диверсанты

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили девять атак штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ на трех направлениях, потери противника в зоне СВО за сутки превысили 730 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Наибольшее число атак враг предпринял на Донецком направлении. В районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое в ДНР штурмовые группы ВСУ пытались прорваться четыре раза, но безуспешно. Потери противника за сутки составили здесь около 225 военнослужащих убитыми и ранеными.Еще три атаки ВСУ организовали силами штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад на Красно-Лиманском направлении, в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем все они были отражены российскими подразделениями при поддержке авиации. Потери ВСУ на этом направлении превысили 70 человек.Также враг дважды безуспешно пытался атаковать в районе Работино в Запорожской области, потеряв до 170 человек личного состава 47 механизированной бригады.Еще около 265 военнослужащих ВСУ ранены и уничтожены на Купянском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. В том числе ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа в районе поселка Урожайное в ДНР.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах, уточнили в Минобороны. Общие потери врага за сутки на всех направлениях превысили 730 человек ранеными и убитыми.Ранее 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления". Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВО Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА

клещеевка

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

работино

запорожская область

херсонская область

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министерство обороны рф, новости сво, клещеевка, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), работино, запорожская область, херсонская область, диверсанты, всу (вооруженные силы украины), потери всу