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Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА
Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны продолжают уничтожать поставленные Киеву западные боеприпасы и беспилотники. Об этом сообщил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T12:38
2023-09-05T12:38
министерство обороны рф
сергей шойгу
пво
himars
потери всу
контрнаступление всу
новости сво
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны продолжают уничтожать поставленные Киеву западные боеприпасы и беспилотники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.При этом украинские боевики продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры в попытках скрыть свои потери и провал громко заявленного "контрнаступления"."Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы", - сказал глава российского оборонного ведомства.Таким образом киевский режим старается продемонстрировать Западу необходимость дальнейших вливаний финансов в конфликт, пояснил он."Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", - подчеркнул Шойгу.Ранее глава российского оборонного ведомства сообщал, что ВС РФ за прошедший месяц нанесли высокоточные ракетные удары по 34 командным пунктам украинских войск, все объекты поражены.Во вторник в Минобороны сообщили о пресечении попытки ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотника самолетного типа. Кроме того, силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в трех регионах России. Около трех часов ночи украинских БПЛА сбит над территорией Калужской области, а также над территорией Истринского района Московской области и в Тверской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над КрымомНад Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникУкраина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов
https://crimea.ria.ru/20230831/boytsy-chf-otrabotali-unichtozhenie-vsekh-vidov-tseley-v-nebe-1131064834.html
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министерство обороны рф, сергей шойгу, пво, himars, потери всу , контрнаступление всу, новости сво, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА

Шойгу: системы ПВО за месяц сбили 159 HIMARS, 13 крылаты ракет и тысячу БПЛА противника

12:38 05.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны продолжают уничтожать поставленные Киеву западные боеприпасы и беспилотники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
"В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет", - перечислил Шойгу.
При этом украинские боевики продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры в попытках скрыть свои потери и провал громко заявленного "контрнаступления".
"Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы", - сказал глава российского оборонного ведомства.
Таким образом киевский режим старается продемонстрировать Западу необходимость дальнейших вливаний финансов в конфликт, пояснил он.
"Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", - подчеркнул Шойгу.
Ранее глава российского оборонного ведомства сообщал, что ВС РФ за прошедший месяц нанесли высокоточные ракетные удары по 34 командным пунктам украинских войск, все объекты поражены.
Во вторник в Минобороны сообщили о пресечении попытки ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотника самолетного типа. Кроме того, силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в трех регионах России. Около трех часов ночи украинских БПЛА сбит над территорией Калужской области, а также над территорией Истринского района Московской области и в Тверской области.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуПВОHIMARSПотери ВСУКонтрнаступление ВСУНовости СВОНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
12:38Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА
12:26Ракетными ударами за месяц поражены 34 командных пункта ВСУ
12:17Шойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
12:03За покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновники
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