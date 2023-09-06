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Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине
Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине
Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а также одну из позиций противника. Потери боевиков... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T11:20
2023-09-06T11:20
2023-09-06T11:48
херсонская область
группировка войск "днепр"
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а также одну из позиций противника. Потери боевиков за сутки превысили 50 человек: 30 убитыми, 22 – ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах.Позиция одного из подразделений ВСУ уничтожена в островной зоне. Здесь боевики потеряли пять военнослужащих, трое солдат получили ранения различной степени тяжести."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним, потери: шесть военнослужащих ВСУ уничтожены, семь получили ранения различной степени", - отметили в экстренных службах.Кроме того, бойцы группировки "Днепр" уничтожили гаубицу Мста-Б с боекомплектом, боевики потеряли три человека экипажа, еще четверо ранены.Также на Каховском направлении за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, пять военнослужащих ВСУ ликвидированы, еще двое ранены.На этом же направлении вскрыто место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери украинских боевиков: 11 военнослужащих убиты, еще шестеро получили различные ранения. Также выведены из строя две единицы автомобильной техники.Ранее сообщалось, что накануне военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления одной из бригад теробороны и минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Противник потерял 35 боевиков убитыми, еще 17 ранеными.Еще днем ранее бойцы группировки войск "Днепр"уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет противника.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеровВзрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктураРоссийские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине
Экстренные службы: бойцы группировки "Днепр" разгромили позиции ВСУ в Херсонской области
11:20 06.09.2023 (обновлено: 11:48 06.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а также одну из позиций противника. Потери боевиков за сутки превысили 50 человек: 30 убитыми, 22 – ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах.
Позиция одного из подразделений ВСУ уничтожена в островной зоне. Здесь боевики потеряли пять военнослужащих, трое солдат получили ранения различной степени тяжести.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним, потери: шесть военнослужащих ВСУ уничтожены, семь получили ранения различной степени", - отметили в экстренных службах.
Кроме того, бойцы группировки "Днепр" уничтожили гаубицу Мста-Б с боекомплектом, боевики потеряли три человека экипажа, еще четверо ранены.
Также на Каховском направлении за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, пять военнослужащих ВСУ ликвидированы, еще двое ранены.
На этом же направлении вскрыто место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери украинских боевиков: 11 военнослужащих убиты, еще шестеро получили различные ранения. Также выведены из строя две единицы автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что накануне военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили
пункт управления одной из бригад теробороны и минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Противник потерял 35 боевиков убитыми, еще 17 ранеными.
Еще днем ранее бойцы группировки войск "Днепр"уничтожили
позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет противника.
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