https://crimea.ria.ru/20230906/desyatki-ubitykh-i-ranenykh-gruppirovka-dnepr-gromit-vsu-na-khersonschine-1131198787.html

Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине

Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине

Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а также одну из позиций противника. Потери боевиков... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T11:20

2023-09-06T11:20

2023-09-06T11:48

херсонская область

группировка войск "днепр"

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а также одну из позиций противника. Потери боевиков за сутки превысили 50 человек: 30 убитыми, 22 – ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах.Позиция одного из подразделений ВСУ уничтожена в островной зоне. Здесь боевики потеряли пять военнослужащих, трое солдат получили ранения различной степени тяжести."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним, потери: шесть военнослужащих ВСУ уничтожены, семь получили ранения различной степени", - отметили в экстренных службах.Кроме того, бойцы группировки "Днепр" уничтожили гаубицу Мста-Б с боекомплектом, боевики потеряли три человека экипажа, еще четверо ранены.Также на Каховском направлении за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, пять военнослужащих ВСУ ликвидированы, еще двое ранены.На этом же направлении вскрыто место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери украинских боевиков: 11 военнослужащих убиты, еще шестеро получили различные ранения. Также выведены из строя две единицы автомобильной техники.Ранее сообщалось, что накануне военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления одной из бригад теробороны и минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Противник потерял 35 боевиков убитыми, еще 17 ранеными.Еще днем ранее бойцы группировки войск "Днепр"уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет противника.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеровВзрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктураРоссийские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов

https://crimea.ria.ru/20230904/bez-oruzhiya-i-snabzheniya-plennye-o-polozhenii-vsu-na-khersonskom-napravlenii-1131153854.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво