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Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области
Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления одной из бригад теробороны и минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Противник потерял... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T09:49
2023-09-05T09:49
новости сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
новости
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления одной из бригад теробороны и минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Противник потерял 35 боевиков убитыми, еще 17 ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона."В островной зоне бойцы группировки "Днепр" уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Четыре боевика ВСУ уничтожены, еще двое получили ранения", – говорится в сообщении.На Херсонском направлении поражен пункт управления одной из бригад теробороны, уничтожена лодка с пятью боевиками. Противник потерял 11 человек убитыми, еще шесть получили ранения различной степени тяжести, из строя выведены две единицы автотехники.Ранее военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУБез оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направленииАтак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации
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новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, новости, вооруженные силы россии, потери всу
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Бойцы группировки "Днепр" разгромили позиции ВСУ в Херсонской области

09:49 05.09.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления одной из бригад теробороны и минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Противник потерял 35 боевиков убитыми, еще 17 ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В островной зоне бойцы группировки "Днепр" уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Четыре боевика ВСУ уничтожены, еще двое получили ранения", – говорится в сообщении.
На Херсонском направлении поражен пункт управления одной из бригад теробороны, уничтожена лодка с пятью боевиками. Противник потерял 11 человек убитыми, еще шесть получили ранения различной степени тяжести, из строя выведены две единицы автотехники.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, три единицы автотехники выведены из строя", – уточнили в экстренных службах. В результате 15 боевиков ВСУ уничтожены, девять получили ранения различной степени тяжести.
Ранее военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет противника.
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Новости СВОГруппировка войск "Днепр"Херсонская областьНовостиВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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