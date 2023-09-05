https://crimea.ria.ru/20230905/boytsy-dnepra-unichtozhili-punkt-upravleniya-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1131166476.html

Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления одной из бригад теробороны и минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Противник потерял... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T09:49

2023-09-05T09:49

2023-09-05T09:49

новости сво

группировка войск "днепр"

херсонская область

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления одной из бригад теробороны и минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Противник потерял 35 боевиков убитыми, еще 17 ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона."В островной зоне бойцы группировки "Днепр" уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Четыре боевика ВСУ уничтожены, еще двое получили ранения", – говорится в сообщении.На Херсонском направлении поражен пункт управления одной из бригад теробороны, уничтожена лодка с пятью боевиками. Противник потерял 11 человек убитыми, еще шесть получили ранения различной степени тяжести, из строя выведены две единицы автотехники.Ранее военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУБез оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направленииАтак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, новости, вооруженные силы россии, потери всу