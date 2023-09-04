https://crimea.ria.ru/20230904/atak-vsu-vse-menshe-no-poteri-rastut-obstanovka-v-zone-spetsoperatsii-1131151461.html

Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации

Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации

Вооруженные силы России отразили три атаки украинских войск и пять контратак боевиков на трех направлениях, совокупные потери противника за сутки превысили 650... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T14:38

2023-09-04T14:38

2023-09-04T14:28

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

запорожская область

херсонская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131073435_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0fc050adee03644c2f0b1c3010d58ea5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили три атаки украинских войск и пять контратак боевиков на трех направлениях, совокупные потери противника за сутки превысили 650 человек. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что на этом направлении ВСУ понесли самые большие потери в живой силе – до 285 военнослужащих убитыми и ранеными.Также ВС РФ отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Запорожском направлении и четыре контратаки штурмовиков 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении, севернее Свердловки в ЛНР.В Луганской Народной Республике российские войска разгромили подразделения ВСУ под Новоселовским. Поражение ждало украинскую армию и в боях в Харьковской области, в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Ивановка, Тимковка и Синьковка.Потери врага на этих двух направлениях за сутки составили около 175 человек.Кроме того, на Краснолиманском направлении, в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества, российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения вооруженных сил Украины.На Южно-Донецком направлении противник разбит под Новомихайловкой и Урожайным (ДНР). Также российские войска теснят врага на Херсонском направлении.Общие потери ВСУ на этих трех направлениях составили почти 200 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеровШтурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под РаботиноРоссийские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS

https://crimea.ria.ru/20230904/rossiyskie-boevye-vertolety-razbili-opornyy-punkt-vsu-1131141243.html

запорожская область

херсонская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)