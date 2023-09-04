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Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации
Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации
Вооруженные силы России отразили три атаки украинских войск и пять контратак боевиков на трех направлениях, совокупные потери противника за сутки превысили 650... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T14:38
2023-09-04T14:38
2023-09-04T14:28
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
запорожская область
херсонская область
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили три атаки украинских войск и пять контратак боевиков на трех направлениях, совокупные потери противника за сутки превысили 650 человек. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что на этом направлении ВСУ понесли самые большие потери в живой силе – до 285 военнослужащих убитыми и ранеными.Также ВС РФ отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Запорожском направлении и четыре контратаки штурмовиков 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении, севернее Свердловки в ЛНР.В Луганской Народной Республике российские войска разгромили подразделения ВСУ под Новоселовским. Поражение ждало украинскую армию и в боях в Харьковской области, в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Ивановка, Тимковка и Синьковка.Потери врага на этих двух направлениях за сутки составили около 175 человек.Кроме того, на Краснолиманском направлении, в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества, российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения вооруженных сил Украины.На Южно-Донецком направлении противник разбит под Новомихайловкой и Урожайным (ДНР). Также российские войска теснят врага на Херсонском направлении.Общие потери ВСУ на этих трех направлениях составили почти 200 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеровШтурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под РаботиноРоссийские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
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запорожская область
херсонская область
харьковская область
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации
Армия России отразила 3 атаки и 5 контратак ВСУ – потери врага превысили 650 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили три атаки украинских войск и пять контратак боевиков на трех направлениях, совокупные потери противника за сутки превысили 650 человек. Об этом сообщили в Минобороны.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск и Северное Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны.
Отмечается, что на этом направлении ВСУ понесли самые большие потери в живой силе – до 285 военнослужащих убитыми и ранеными.
Также ВС РФ отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Запорожском направлении и четыре контратаки штурмовиков 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении, севернее Свердловки в ЛНР.
В Луганской Народной Республике российские войска разгромили подразделения ВСУ под Новоселовским. Поражение ждало украинскую армию и в боях в Харьковской области, в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Ивановка, Тимковка и Синьковка.
Потери врага на этих двух направлениях за сутки составили около 175 человек.
Кроме того, на Краснолиманском направлении, в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества, российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения вооруженных сил Украины.
На Южно-Донецком направлении противник разбит под Новомихайловкой и Урожайным (ДНР). Также российские войска теснят врага на Херсонском направлении.
Общие потери ВСУ на этих трех направлениях составили почти 200 человек.
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