https://crimea.ria.ru/20230904/rossiyskie-voennye-sbili-vrazheskiy-mi-8-drony-i-rakety-himars-1131150605.html

Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS

Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS

Российские военные в зоне спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8, три реактивных снаряда HIMARS, уничтожили беспилотники и склады вооружения ВСУ. Об этом в РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T14:19

2023-09-04T14:19

2023-09-04T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8, три реактивных снаряда HIMARS, уничтожили беспилотники и склады вооружения ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Также уничтожено 24 украинских дрона, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 376 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 643 танка и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 694 единицы специальной военной автомобильной техники, привели статистику в оборонном ведомствеЧитайте также на РИА Новости Крым:Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном мореРоссийские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУМинус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врага

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), донецкая народная республика (днр), запорожская область