https://crimea.ria.ru/20230904/rossiyskie-voennye-sbili-vrazheskiy-mi-8-drony-i-rakety-himars-1131150605.html
Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
Российские военные в зоне спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8, три реактивных снаряда HIMARS, уничтожили беспилотники и склады вооружения ВСУ. Об этом в РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T14:19
2023-09-04T14:19
2023-09-04T14:19
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
воздушно-космический силы (вкс)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_24a0d2941ac77da2a5e1fcb4b7b77ae5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8, три реактивных снаряда HIMARS, уничтожили беспилотники и склады вооружения ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Также уничтожено 24 украинских дрона, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 376 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 643 танка и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 694 единицы специальной военной автомобильной техники, привели статистику в оборонном ведомствеЧитайте также на РИА Новости Крым:Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном мореРоссийские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУМинус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врага
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bf733a9e39591ad15b4caf63ea1fd548.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), донецкая народная республика (днр), запорожская область
Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
Минобороны: над территорией ДНР сбит украинский вертолет МИ-8
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8, три реактивных снаряда HIMARS, уничтожили беспилотники и склады вооружения ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Также уничтожено 24 украинских дрона, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 376 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 643 танка и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 694 единицы специальной военной автомобильной техники, привели статистику в оборонном ведомстве
Читайте также на РИА Новости Крым: