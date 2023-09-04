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Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
Российские военные в зоне спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8, три реактивных снаряда HIMARS, уничтожили беспилотники и склады вооружения ВСУ. Об этом в РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T14:19
2023-09-04T14:19
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8, три реактивных снаряда HIMARS, уничтожили беспилотники и склады вооружения ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Также уничтожено 24 украинских дрона, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 376 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 643 танка и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 694 единицы специальной военной автомобильной техники, привели статистику в оборонном ведомствеЧитайте также на РИА Новости Крым:Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном мореРоссийские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУМинус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врага
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), донецкая народная республика (днр), запорожская область
Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS

Минобороны: над территорией ДНР сбит украинский вертолет МИ-8

14:19 04.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8, три реактивных снаряда HIMARS, уничтожили беспилотники и склады вооружения ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Также уничтожено 24 украинских дрона, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 376 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 643 танка и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 694 единицы специальной военной автомобильной техники, привели статистику в оборонном ведомстве
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Воздушно-космический силы (ВКС)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская область
 
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