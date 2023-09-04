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Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура
Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура
Инфраструктурный объект, а также аграрные и промышленные предприятия повреждены в результате ударов по Одесской и Днепропетровской областям. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T10:38
2023-09-04T10:38
2023-09-04T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Инфраструктурный объект, а также аграрные и промышленные предприятия повреждены в результате ударов по Одесской и Днепропетровской областям. Об этом сообщают украинские политики и местные СМИ.По информации главы Одесской обладминистрации Олега Кипера, ракеты попали в зернохранилище. Площадь пожара составила более 200 квадратных метров. Он уже ликвидирован.В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры, заявил глава областной администрации Сергей Лысак.В ночь на понедельник в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУВзрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объектВ Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы
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украина, одесская область, днепропетровская область, в мире, новости, новости сво
Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура
В результате ударов в Одесской области повреждены аграрные и промышленные предприятия
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Инфраструктурный объект, а также аграрные и промышленные предприятия повреждены в результате ударов по Одесской и Днепропетровской областям. Об этом сообщают украинские политики и местные СМИ.
"В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий", - говорится в сообщении украинского оперативного командования "Юг" в Telegram-канале.
По информации главы Одесской обладминистрации Олега Кипера, ракеты попали в зернохранилище. Площадь пожара составила более 200 квадратных метров. Он уже ликвидирован.
В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры, заявил глава областной администрации Сергей Лысак.
"Попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", – написал он в своем Telegram-канале, не уточнив, какой объект попал под обстрел.
В ночь на понедельник в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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