https://crimea.ria.ru/20230904/vzryvy-v-odesse-i-dnepre-povrezhdeny-predpriyatiya-i-infrastruktura-1131142693.html

Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура

Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура

Инфраструктурный объект, а также аграрные и промышленные предприятия повреждены в результате ударов по Одесской и Днепропетровской областям. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T10:38

2023-09-04T10:38

2023-09-04T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Инфраструктурный объект, а также аграрные и промышленные предприятия повреждены в результате ударов по Одесской и Днепропетровской областям. Об этом сообщают украинские политики и местные СМИ.По информации главы Одесской обладминистрации Олега Кипера, ракеты попали в зернохранилище. Площадь пожара составила более 200 квадратных метров. Он уже ликвидирован.В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры, заявил глава областной администрации Сергей Лысак.В ночь на понедельник в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУВзрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объектВ Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы

https://crimea.ria.ru/20230903/vzryvy-v-odesse-i-zaporozhe-postradala-priportovaya-infrastruktura-1131129977.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесская область, днепропетровская область, в мире, новости, новости сво