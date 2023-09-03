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В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ
В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ - РИА Новости Крым, 03.09.2023
В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ
Групповой удар по хранилищам топлива для военной техники ВСУ нанесен беспилотниками Воздушно-космических сил России в Одесской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T13:29
2023-09-03T13:34
министерство обороны рф
новости сво
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одесская область
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Групповой удар по хранилищам топлива для военной техники ВСУ нанесен беспилотниками Воздушно-космических сил России в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны.Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, добавили в оборонном ведомстве. В воскресенье глава областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что на юге Одессы повреждена припортовая инфраструктура. Украинские СМИ уточняли, что удар пришелся по морскому торговому порту Рени в Измаильском районе.Ранее в Минобороны рассказали также об уничтожении в Донецкой Народной Республике пяти складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункта временной дислокации военнослужащих противника.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который впоследствии взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНРРоссийскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – экспертСколько россиян принято на контракт в армию России с начала года
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РИА Новости Крым
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4.7
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министерство обороны рф, новости сво, одесса, одесская область, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс)
В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ

Групповой удар нанесен по хранилищам топлива для военной техники ВСУ в порту Рени

13:29 03.09.2023 (обновлено: 13:34 03.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы, задействованные в СВО, запускают современный беспилотный разведывательный комплекс
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Групповой удар по хранилищам топлива для военной техники ВСУ нанесен беспилотниками Воздушно-космических сил России в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны.

"Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области", - сказано в сообщении.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, добавили в оборонном ведомстве.
В воскресенье глава областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что на юге Одессы повреждена припортовая инфраструктура. Украинские СМИ уточняли, что удар пришелся по морскому торговому порту Рени в Измаильском районе.
Ранее в Минобороны рассказали также об уничтожении в Донецкой Народной Республике пяти складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункта временной дислокации военнослужащих противника.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который впоследствии взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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