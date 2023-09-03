В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ
Групповой удар нанесен по хранилищам топлива для военной техники ВСУ в порту Рени
13:29 03.09.2023 (обновлено: 13:34 03.09.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы, задействованные в СВО, запускают современный беспилотный разведывательный комплекс
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Групповой удар по хранилищам топлива для военной техники ВСУ нанесен беспилотниками Воздушно-космических сил России в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области", - сказано в сообщении.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, добавили в оборонном ведомстве.
В воскресенье глава областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что на юге Одессы повреждена припортовая инфраструктура. Украинские СМИ уточняли, что удар пришелся по морскому торговому порту Рени в Измаильском районе.
Ранее в Минобороны рассказали также об уничтожении в Донецкой Народной Республике пяти складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункта временной дислокации военнослужащих противника.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который впоследствии взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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