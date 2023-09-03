https://crimea.ria.ru/20230903/v-portu-reni-razbity-khranilischa-s-toplivom-dlya-voennoy-tekhniki-vsu-1131133081.html

В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ

В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ - РИА Новости Крым, 03.09.2023

В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ

Групповой удар по хранилищам топлива для военной техники ВСУ нанесен беспилотниками Воздушно-космических сил России в Одесской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T13:29

2023-09-03T13:29

2023-09-03T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Групповой удар по хранилищам топлива для военной техники ВСУ нанесен беспилотниками Воздушно-космических сил России в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны.Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, добавили в оборонном ведомстве. В воскресенье глава областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что на юге Одессы повреждена припортовая инфраструктура. Украинские СМИ уточняли, что удар пришелся по морскому торговому порту Рени в Измаильском районе.Ранее в Минобороны рассказали также об уничтожении в Донецкой Народной Республике пяти складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункта временной дислокации военнослужащих противника.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который впоследствии взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНРРоссийскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – экспертСколько россиян принято на контракт в армию России с начала года

одесса

одесская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, одесса, одесская область, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс)