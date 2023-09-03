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Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура
Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура
На юге Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На юге Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.По данным украинских СМИ, удар пришелся по морскому торговому порту Рени в Измаильском районе. Согласно сообщениям Кипера, воздушная тревога была объявлена в области около часа ночи 3 сентября. Ее отменили в 5:30.Кроме того, украинские СМИ, сообщают о взрыве в Запорожье.В ночь на 28 августа сильные взрывы прозвучали в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Тогда были повреждены промышленные объекты, разрушен производственный цех. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объектВ Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывыОдин из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне
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РИА Новости Крым
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украина, одесса, одесская область, происшествия, в мире, новости, новости сво
Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура

Власти Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

10:09 03.09.2023 (обновлено: 11:01 03.09.2023)
 
© AP Photo Pavlo PetrovПожар в Одессе (Украина)
Пожар в Одессе (Украина) - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo Pavlo Petrov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На юге Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.
По данным украинских СМИ, удар пришелся по морскому торговому порту Рени в Измаильском районе. Согласно сообщениям Кипера, воздушная тревога была объявлена в области около часа ночи 3 сентября. Ее отменили в 5:30.
"Есть попадание в припортовую инфраструктуру", - написал он.
Кроме того, украинские СМИ, сообщают о взрыве в Запорожье.
В ночь на 28 августа сильные взрывы прозвучали в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Тогда были повреждены промышленные объекты, разрушен производственный цех.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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