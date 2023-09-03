https://crimea.ria.ru/20230903/vzryvy-v-odesse-i-zaporozhe-postradala-priportovaya-infrastruktura-1131129977.html

Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура

Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура

На юге Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T10:09

2023-09-03T10:09

2023-09-03T11:01

украина

одесса

одесская область

происшествия

в мире

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/01/1130468365_0:79:1024:655_1920x0_80_0_0_7ae26459d8e996d63d2f1281a904653c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На юге Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.По данным украинских СМИ, удар пришелся по морскому торговому порту Рени в Измаильском районе. Согласно сообщениям Кипера, воздушная тревога была объявлена в области около часа ночи 3 сентября. Ее отменили в 5:30.Кроме того, украинские СМИ, сообщают о взрыве в Запорожье.В ночь на 28 августа сильные взрывы прозвучали в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Тогда были повреждены промышленные объекты, разрушен производственный цех. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объектВ Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывыОдин из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне

украина

одесса

одесская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесса, одесская область, происшествия, в мире, новости, новости сво