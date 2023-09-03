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Сколько россиян принято на контракт в армию России с начала года - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Сколько россиян принято на контракт в армию России с начала года
Сколько россиян принято на контракт в армию России с начала года - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Сколько россиян принято на контракт в армию России с начала года
С начала текущего года на контрактную службу в Вооруженные силы России приняты 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T09:46
2023-09-03T09:46
россия
вооруженные силы россии
служба по контракту
дмитрий медведев
новости сво
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. С начала текущего года на контрактную службу в Вооруженные силы России приняты 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Ранее Медведев сообщил, что в июне текущего года темпы набора контрактников в ВС России увеличились до 1,4 тысячи человек в день. Он отметил, что в регионах в работах по набору желающих служить по контракту участвуют полпреды.Зампред Совбеза добавил, что контрактники и добровольцы в зоне специальной военной операции демонстрируют высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина, а также готовность защищать страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ ПутинаУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняют
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россия, вооруженные силы россии, служба по контракту, дмитрий медведев, новости сво, общество, новости
Сколько россиян принято на контракт в армию России с начала года

Медведев: с начала года на контрактную службу в войска РФ приняты 280 тысяч человек

09:46 03.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Центрального военного округа на Краснолиманском направлении
Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Центрального военного округа на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. С начала текущего года на контрактную службу в Вооруженные силы России приняты 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек. Часть из них – лица, пребывавшие в запасе, часть – добровольцы и иные категории", - сказал Медведев в ходе совещания в Южно-Сахалинске.
Ранее Медведев сообщил, что в июне текущего года темпы набора контрактников в ВС России увеличились до 1,4 тысячи человек в день. Он отметил, что в регионах в работах по набору желающих служить по контракту участвуют полпреды.
Зампред Совбеза добавил, что контрактники и добровольцы в зоне специальной военной операции демонстрируют высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина, а также готовность защищать страну.
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РоссияВооруженные силы РоссииСлужба по контрактуДмитрий МедведевНовости СВООбществоНовости
 
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