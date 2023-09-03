https://crimea.ria.ru/20230903/skolko-rossiyan-prinyato-na-kontrakt-v-armiyu-rossii-s-nachala-goda-1131129825.html

Сколько россиян принято на контракт в армию России с начала года

Сколько россиян принято на контракт в армию России с начала года - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Сколько россиян принято на контракт в армию России с начала года

С начала текущего года на контрактную службу в Вооруженные силы России приняты 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T09:46

2023-09-03T09:46

2023-09-03T09:46

россия

вооруженные силы россии

служба по контракту

дмитрий медведев

новости сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. С начала текущего года на контрактную службу в Вооруженные силы России приняты 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Ранее Медведев сообщил, что в июне текущего года темпы набора контрактников в ВС России увеличились до 1,4 тысячи человек в день. Он отметил, что в регионах в работах по набору желающих служить по контракту участвуют полпреды.Зампред Совбеза добавил, что контрактники и добровольцы в зоне специальной военной операции демонстрируют высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина, а также готовность защищать страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ ПутинаУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняют

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы россии, служба по контракту, дмитрий медведев, новости сво, общество, новости