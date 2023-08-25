https://crimea.ria.ru/20230825/dobrovoltsy-svo-i-boytsy-teroborony-budut-prinosit-prisyagu--ukaz-putina-1130951071.html

Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ Путина

Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ Путина - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ Путина

Участвующие в специальной военной операции добровольцы и бойцы формирований территориальной обороны будут приносить присягу перед государственным флагом России. РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T15:16

2023-08-25T15:16

2023-08-25T15:25

владимир путин (политик)

новости сво

закон и право

армия и флот

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127443581_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c371ee1698d4618f0049f9979b10df85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Участвующие в специальной военной операции добровольцы и бойцы формирований территориальной обороны будут приносить присягу перед государственным флагом России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.Кроме того, согласно документу, к присяге перед государственным флагом РФ приводятся сотрудники созданного в Запорожской области государственного Центра специального назначения "Охрана" и другие аналогичные государственные предприятия, созданные с целью охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в регионах, где действует военное положение.Ранее правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО.В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые ранее вошли в состав России. Свое решение он объяснил тем, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВОУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняют

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, закон и право, армия и флот, новости