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Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ Путина
Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ Путина - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ Путина
Участвующие в специальной военной операции добровольцы и бойцы формирований территориальной обороны будут приносить присягу перед государственным флагом России. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T15:16
2023-08-25T15:16
2023-08-25T15:25
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Участвующие в специальной военной операции добровольцы и бойцы формирований территориальной обороны будут приносить присягу перед государственным флагом России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.Кроме того, согласно документу, к присяге перед государственным флагом РФ приводятся сотрудники созданного в Запорожской области государственного Центра специального назначения "Охрана" и другие аналогичные государственные предприятия, созданные с целью охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в регионах, где действует военное положение.Ранее правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО.В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые ранее вошли в состав России. Свое решение он объяснил тем, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВОУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняют
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости сво, закон и право, армия и флот, новости
Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ Путина
Путин подписал указ, устанавливающий присягу для добровольцев СВО и бойцов теробороны
15:16 25.08.2023 (обновлено: 15:25 25.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Участвующие в специальной военной операции добровольцы и бойцы формирований территориальной обороны будут приносить присягу перед государственным флагом России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.
"Установить, что к присяге перед государственным флагом Российской Федерации приводятся: лица, поступающие в добровольческие формирования…; лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне", - говорится в документе.
Кроме того, согласно документу, к присяге перед государственным флагом РФ приводятся сотрудники созданного в Запорожской области государственного Центра специального назначения "Охрана" и другие аналогичные государственные предприятия, созданные с целью охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в регионах, где действует военное положение.
Ранее правительство России расширило категории
получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО.
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые ранее вошли в состав России. Свое решение он объяснил тем, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила.
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