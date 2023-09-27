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Командные пункты четырех бригад ВСУ разбиты – Минобороны
Командные пункты четырех бригад ВСУ разбиты – Минобороны - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Командные пункты четырех бригад ВСУ разбиты – Минобороны
Российские военные в ходе спецоперации разбили командно-наблюдательные пункты четырех бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T16:29
2023-09-27T16:29
2023-09-27T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации разбили командно-наблюдательные пункты четырех бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 108 районах.Как сообщалось, ранее Вооруженные силы России уничтожили под Угледаром командно-наблюдательный пункт ВСУ, а под Петропавловкой – подразделение бригады украинской морской пехоты.Читайте также на РИА Новости Крым:Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направленииШойгу назвал самое сложное направление в зоне СВОМощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), запорожская область
Командные пункты четырех бригад ВСУ разбиты – Минобороны
ВС России разбили командные пункты четырех бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области