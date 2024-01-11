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Киев деморализован: Медведев назвал число добровольцев в ВС РФ - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Киев деморализован: Медведев назвал число добровольцев в ВС РФ
Киев деморализован: Медведев назвал число добровольцев в ВС РФ - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Киев деморализован: Медведев назвал число добровольцев в ВС РФ
Только в 2023 году войска РФ пополнили 420 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев. Об этом глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг на совещании... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T19:12
2024-01-11T20:07
дмитрий медведев
армия и флот
служба в вс рф по контракту
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Только в 2023 году войска РФ пополнили 420 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев. Об этом глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг на совещании по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками.По его словам, поставленные Путиным задачи по доукомплектованию российской армии выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены."Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно ставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление. Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе, в странах Евросоюза", - констатировал глава Совбеза РФ.В зоне специальной военной операции сейчас находится российская группировка, насчитывающая 617 тысяч человек. Такую цифру ранее привел президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предложит внести в УК Украины "принудительное лечение борщом"США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевГодовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
https://crimea.ria.ru/20240111/pokhlesche-maydana-pochemu-ukrainskie-deputaty-boyatsya-zakona-o-mobilizatsii-1134128482.html
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дмитрий медведев, армия и флот, служба в вс рф по контракту, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине
Киев деморализован: Медведев назвал число добровольцев в ВС РФ

Медведев: за 2023 год войска РФ пополнили 420 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев

19:12 11.01.2024 (обновлено: 20:07 11.01.2024)
 
© РИА Новости . Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Николай Журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Только в 2023 году войска РФ пополнили 420 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев. Об этом глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг на совещании по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками.

"По данным Минобороны в 2023 году в интересах объединенной группировки войск РФ привлечено больше 500 тысяч человек, из них 420 тысяч по контракту. А также более 80 тысяч добровольцев. Цифры говорят сами за себя", - заявил Медведев.

По его словам, поставленные Путиным задачи по доукомплектованию российской армии выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены.
"Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно ставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление. Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе, в странах Евросоюза", - констатировал глава Совбеза РФ.
В зоне специальной военной операции сейчас находится российская группировка, насчитывающая 617 тысяч человек. Такую цифру ранее привел президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".
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