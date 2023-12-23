https://crimea.ria.ru/20231223/medvedev-predlozhit-vnesti-v-uk-ukrainy--prinuditelnoe-lechenie-borschom-1133755942.html

Медведев предложит внести в УК Украины "принудительное лечение борщом"

Медведев предложит внести в УК Украины "принудительное лечение борщом" - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Медведев предложит внести в УК Украины "принудительное лечение борщом"

За приготовление салатов оливье и селедку под шубой, а также за распитие русской водки и крымских вин, украинцев можно лишать свободы и принудительно лечить... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T16:39

2023-12-23T16:39

2023-12-23T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. За приготовление салатов оливье и селедку под шубой, а также за распитие русской водки и крымских вин, украинцев можно лишать свободы и принудительно лечить украинским борщом. Так пошутил в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его мнению, в уголовный кодекс Украины следует внести ряд поправок, в частности, за приготовление "или подготовку к приготовлению" традиционных новогодних русских салатов украинцев можно наказывать "лишением свободы на срок от трех до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления".Кроме того, он предложил украинским законодателям рассмотреть еще одну норму, по который украинцы могут быть освобождены от ответственности, если добровольно откажутся от приготовления названных блюд и пройдут "курс принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев".Ранее киевский шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко заявил, что Россия будет побеждена, когда весь мир признает борщ украинским блюдом. Читайте также на РИА Новости Крым:Дальше будут сало и галушки: в Крыму оценили украинскую монету с борщом"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили

https://crimea.ria.ru/20210830/russkiy-sled-posle-borscha-na-ukraine-vstali-na-zaschitu-kitayskikh-pelmeney-1120708773.html

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россия, дмитрий медведев, украина, мнения, еда, общество, в мире