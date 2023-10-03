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Дальше будут сало и галушки: в Крыму оценили украинскую монету с борщом - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Дальше будут сало и галушки: в Крыму оценили украинскую монету с борщом
Дальше будут сало и галушки: в Крыму оценили украинскую монету с борщом - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Дальше будут сало и галушки: в Крыму оценили украинскую монету с борщом
Если нынешняя динамика роста цен на "борщевой набор" на Украине продолжится, то в скором времени большинство украинцев смогут только созерцать это блюдо на... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T17:42
2023-10-03T17:42
эксклюзивы риа новости крым
украина
нбу (национальный банк украины)
в мире
борщ
деньги
общество
наталья киселева
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Если нынешняя динамика роста цен на "борщевой набор" на Украине продолжится, то в скором времени большинство украинцев смогут только созерцать это блюдо на отчеканенных гривнах, а не готовить на своих кухнях. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен (26 рублей), на которых изображен борщ. На аверсе монеты изображена украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща, на реверсе – собственно, тарелка с этим блюдом. Как отметили в Нацбанке, Украина должна "лелеять наш борщ, оберегать и распространять знания о нем по миру".Украинцы смогут насладиться борщом лишь вприглядкуКомментируя ситуацию, Киселева напомнила, что ЮНЕСКО по просьбе Киева в прошлом году включила борщ в список объектов украинского нематериального культурного наследия. А уже в этом году "борщевой набор" на Украине подорожал в полтора раза.Логично предположить, добавила эксперт, что вслед за монетой с борщом на Украине начнут чеканить на гривнах сало, галушки, горилку, шаровары, "осэлэдэць" (длинный чуб на бритой голове) и другие украинские символы."Но здесь главное не переборщить. А то иногда желания сбываются в буквальном смысле. Это как у Булгакова: "Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться". История с украинским борщом – яркий пример этому", - заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.Борщевые скандалыРанее ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, на чем настаивали представители украинской власти.В минкульте Украины заявили, что с удовольствием будут делиться борщом и его рецептами "со всеми цивилизованными странами". В МИД России, комментируя решение ЮНЕСКО, отметили, что "наш борщ в защите не нуждается".При этом престижный французский ресторанный справочник Michelin Guide, более известный как "Красный гид Michelin" из-за цвета обложки, подготовил московское издание, в котором упоминается "совершенно неподражаемый российский борщ".Несколько лет назад в сети разгорелся нешуточный скандал из-за национальной принадлежности борща. Начало прениям положил пост известного российского актера, телеведущего, режиссера и юмориста Андрея Бочарова. В комментарии РИА Новости Крым он отметил, что борщ всегда был русским супом, с чем не согласилась украинская аудитория.Точку в вопросе поставил известный российский шеф-повар, автор книг по истории русской кухни Максим Сырников заявивший, что блюдо действительно имеет исконно русское происхождение, а "украинский" и "малороссийский" борщи - лишь модификации российского супа.Тем временем украинский "символ национального единения" все сильнее бьет по карману жителей страны. По данным на начало весны этого года, продукты "борщевого набора" на Украине за год подорожали на 30%. Так, морковь подорожала вдвое, а свинина – почти в полтора раза.Читайте также на РИА Новости Крым:"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутилиДостояние пошло по рукам: на Украине выпустили монету с борщомУкраинский шеф-повар рассказал о "победе" над Россией с помощью борща
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украина, нбу (национальный банк украины), в мире, борщ, деньги, общество, наталья киселева, мнения
Дальше будут сало и галушки: в Крыму оценили украинскую монету с борщом

Эксперт Киселева: скоро многие украинцы смогут наслаждаться борщом лишь вприглядку

17:42 03.10.2023
 
© Национальный банк Украины Национальный банк Украины ввел в обращение монеты, на которых изображен борщ
Национальный банк Украины ввел в обращение монеты, на которых изображен борщ
© Национальный банк Украины
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Если нынешняя динамика роста цен на "борщевой набор" на Украине продолжится, то в скором времени большинство украинцев смогут только созерцать это блюдо на отчеканенных гривнах, а не готовить на своих кухнях. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен (26 рублей), на которых изображен борщ. На аверсе монеты изображена украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща, на реверсе – собственно, тарелка с этим блюдом. Как отметили в Нацбанке, Украина должна "лелеять наш борщ, оберегать и распространять знания о нем по миру".

Украинцы смогут насладиться борщом лишь вприглядку

Комментируя ситуацию, Киселева напомнила, что ЮНЕСКО по просьбе Киева в прошлом году включила борщ в список объектов украинского нематериального культурного наследия. А уже в этом году "борщевой набор" на Украине подорожал в полтора раза.
"Сегодня на него надо потратить в 20 раз больше, чем номинал той монеты, на которой его изобразили. А Украина в 2023-м году стала самой бедной страной в Европе. Если такая динамика сохранится, а статистика последних лет не позволяет в этом сомневаться, то борщ для многих украинцев действительно станет нематериальным, а насладиться этим блюдом можно будет только вприглядку. И окажется, что памятную монету "украинский борщ" Нацбанк Украины выпустил в память о борще", – сказала социолог.
Логично предположить, добавила эксперт, что вслед за монетой с борщом на Украине начнут чеканить на гривнах сало, галушки, горилку, шаровары, "осэлэдэць" (длинный чуб на бритой голове) и другие украинские символы.
"Но здесь главное не переборщить. А то иногда желания сбываются в буквальном смысле. Это как у Булгакова: "Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться". История с украинским борщом – яркий пример этому", - заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.

Борщевые скандалы

Ранее ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, на чем настаивали представители украинской власти.
В минкульте Украины заявили, что с удовольствием будут делиться борщом и его рецептами "со всеми цивилизованными странами". В МИД России, комментируя решение ЮНЕСКО, отметили, что "наш борщ в защите не нуждается".
При этом престижный французский ресторанный справочник Michelin Guide, более известный как "Красный гид Michelin" из-за цвета обложки, подготовил московское издание, в котором упоминается "совершенно неподражаемый российский борщ".
Несколько лет назад в сети разгорелся нешуточный скандал из-за национальной принадлежности борща. Начало прениям положил пост известного российского актера, телеведущего, режиссера и юмориста Андрея Бочарова. В комментарии РИА Новости Крым он отметил, что борщ всегда был русским супом, с чем не согласилась украинская аудитория.
Точку в вопросе поставил известный российский шеф-повар, автор книг по истории русской кухни Максим Сырников заявивший, что блюдо действительно имеет исконно русское происхождение, а "украинский" и "малороссийский" борщи - лишь модификации российского супа.
Тем временем украинский "символ национального единения" все сильнее бьет по карману жителей страны. По данным на начало весны этого года, продукты "борщевого набора" на Украине за год подорожали на 30%. Так, морковь подорожала вдвое, а свинина – почти в полтора раза.
Борщ, приготовленный главой администрации Симферополя Игорем Лукашевым по фирменному рецепту - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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