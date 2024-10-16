https://crimea.ria.ru/20241016/rossiya-i-kitay-usilivayut-sotrudnichestvo-vopreki-vneshnemu-davleniyu-1141117433.html

Россия и Китай усиливают сотрудничество вопреки внешнему давлению

Россия и Китай усиливают сотрудничество вопреки внешнему давлению - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Россия и Китай усиливают сотрудничество вопреки внешнему давлению

Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T08:32

2024-10-16T08:32

2024-10-16T08:40

россия

китай

новости

михаил мишустин

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический характер. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пакистане.По словам Мишустина, увеличивается объем грузоперевозок между странами, повышается пропускная способность пограничных переходов на российско-китайской границе, создаются новые международные транспортные коридоры.Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил премьер.Глава правительства РФ также выразил уверенность в том, что сотрудничество России и Китая будет способствовать дальнейшему повышению эффективности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и позволит в полной мере раскрыть значительный экономический потенциал объединения.Михаил Мишустин накануне прибыл в Пакистан с рабочим визитом, где примет участие в заседании глав правительств стран ШОС. Помимо переговоров с премьером Госсовета КНР, российский премьер также встретится с главами правительств Монголии и Пакистана.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в АрктикеРФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовРоссия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин

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китай

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, новости, михаил мишустин, сотрудничество