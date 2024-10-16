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Россия и Китай усиливают сотрудничество вопреки внешнему давлению
Россия и Китай усиливают сотрудничество вопреки внешнему давлению - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Россия и Китай усиливают сотрудничество вопреки внешнему давлению
Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T08:32
2024-10-16T08:32
2024-10-16T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический характер. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пакистане.По словам Мишустина, увеличивается объем грузоперевозок между странами, повышается пропускная способность пограничных переходов на российско-китайской границе, создаются новые международные транспортные коридоры.Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил премьер.Глава правительства РФ также выразил уверенность в том, что сотрудничество России и Китая будет способствовать дальнейшему повышению эффективности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и позволит в полной мере раскрыть значительный экономический потенциал объединения.Михаил Мишустин накануне прибыл в Пакистан с рабочим визитом, где примет участие в заседании глав правительств стран ШОС. Помимо переговоров с премьером Госсовета КНР, российский премьер также встретится с главами правительств Монголии и Пакистана.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в АрктикеРФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовРоссия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин
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россия, китай, новости, михаил мишустин, сотрудничество
Россия и Китай усиливают сотрудничество вопреки внешнему давлению
Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество вопреки внешнему давлению – Мишустин
08:32 16.10.2024 (обновлено: 08:40 16.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический характер. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пакистане.
"Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", – цитирует главу российского правительства РИА Новости.
По словам Мишустина, увеличивается объем грузоперевозок между странами, повышается пропускная способность пограничных переходов на российско-китайской границе, создаются новые международные транспортные коридоры.
Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил премьер.
Глава правительства РФ также выразил уверенность в том, что сотрудничество России и Китая будет способствовать дальнейшему повышению эффективности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и позволит в полной мере раскрыть значительный экономический потенциал объединения.
Михаил Мишустин накануне прибыл в Пакистан с рабочим визитом, где примет участие в заседании глав правительств стран ШОС. Помимо переговоров с премьером Госсовета КНР, российский премьер также встретится с главами правительств Монголии и Пакистана.
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