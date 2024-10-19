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Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными
Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными
В Севастополе заслуженный артист России Игорь Ливанов снимался в таких фильмах, как "Мерседес" уходит от погони", "72 метра" и "Военный госпиталь". За месяцы... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T21:31
2024-10-19T21:31
2024-10-19T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе заслуженный артист России Игорь Ливанов снимался в таких фильмах, как "Мерседес" уходит от погони", "72 метра" и "Военный госпиталь". За месяцы съемок город стал для него родным, рассказал он в пресс-центр РИА Новости Крым.Севастополь для Ливанова ассоциируется со сценой из "72 метров", где его, старшего помощника капитана Коноваленко, безуспешно уговаривают принять присягу на верность Украине."Когда строй уходит под "Марш славянки" – это очень сильный момент в "72 метрах", - вспоминает он.В детстве актер дважды отдыхал в "Артеке", а в Ялте на кинопробах целовался с Софией Ротару.Несмотря на сложности в логистике, Крым продолжает оставаться для артистов, приезжающих на гастроли, "манким объектом", отметил в ходе пресс-конференции народный артист России Владимир Стеклов.Актер Игорь Ливанов рассказал также, за что ему запретили въезд на Украину. На пути из Кишинева в Одессу он ответил правду на вопрос украинских пограничников, чей Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае
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севастополь, крым, ялта, мдц "артек", история, общество, игорь ливанов, владимир стеклов, крым кинематографический, искусство , культура, новости крыма
Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными
Актер Игорь Ливанов рассказал, почему считает Крым и Севастополем родными местами
21:31 19.10.2024 (обновлено: 21:32 19.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе заслуженный артист России Игорь Ливанов снимался в таких фильмах, как "Мерседес" уходит от погони", "72 метра" и "Военный госпиталь". За месяцы съемок город стал для него родным, рассказал он в пресс-центр РИА Новости Крым.
"Севастополь – город не украинской славы, уж точно нет. Балаклава, Херсонес – это мои родные места, в которые я просто врос корнями. Для меня съемки фильмов – это больше двух-трех месяцев счастливой жизни, проведенной в этих местах", - рассказывает артист.
Севастополь для Ливанова ассоциируется со сценой из "72 метров", где его, старшего помощника капитана Коноваленко, безуспешно уговаривают принять присягу на верность Украине.
"Когда строй уходит под "Марш славянки" – это очень сильный момент в "72 метрах", - вспоминает он.
В детстве актер дважды отдыхал в "Артеке", а в Ялте на кинопробах целовался с Софией Ротару.
"Ну как это можно было… Ялта… Я, будучи мальчиком, дважды был в "Артеке" за достижения – я пел в художественной самодеятельности. "Артек", Ялта, Гурзуф – это все мои родные места просто", - признается он.
Несмотря на сложности в логистике, Крым продолжает оставаться для артистов, приезжающих на гастроли, "манким объектом", отметил в ходе пресс-конференции народный артист России Владимир Стеклов.
"Все-таки это очень такой, манкий объект Крым. Сюда пока еще не очень легко добираться, но очень надеемся, что это будет преодолено и многое для этого делается. Мы сейчас ехали в превосходном совершенно поезде "Таврия", который заставляет пожелать, чтобы все маршруты РЖД приближались к этому уровню", - отметил артист.
Актер Игорь Ливанов рассказал также, за что ему запретили въезд на Украину
. На пути из Кишинева в Одессу он ответил правду на вопрос украинских пограничников, чей Крым.
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