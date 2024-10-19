https://crimea.ria.ru/20241019/potseluy-s-rotaru-i-slavyanka-livanov-nazval-sevastopol-i-krym-rodnymi-1141201409.html

Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными

Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными

В Севастополе заслуженный артист России Игорь Ливанов снимался в таких фильмах, как "Мерседес" уходит от погони", "72 метра" и "Военный госпиталь". За месяцы... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T21:31

2024-10-19T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе заслуженный артист России Игорь Ливанов снимался в таких фильмах, как "Мерседес" уходит от погони", "72 метра" и "Военный госпиталь". За месяцы съемок город стал для него родным, рассказал он в пресс-центр РИА Новости Крым.Севастополь для Ливанова ассоциируется со сценой из "72 метров", где его, старшего помощника капитана Коноваленко, безуспешно уговаривают принять присягу на верность Украине."Когда строй уходит под "Марш славянки" – это очень сильный момент в "72 метрах", - вспоминает он.В детстве актер дважды отдыхал в "Артеке", а в Ялте на кинопробах целовался с Софией Ротару.Несмотря на сложности в логистике, Крым продолжает оставаться для артистов, приезжающих на гастроли, "манким объектом", отметил в ходе пресс-конференции народный артист России Владимир Стеклов.Актер Игорь Ливанов рассказал также, за что ему запретили въезд на Украину. На пути из Кишинева в Одессу он ответил правду на вопрос украинских пограничников, чей Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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