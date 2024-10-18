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Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае

Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае

В Китае покажут правду о жизни детей на Донбассе - документальный фильм "По праву молодости". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала режиссер... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T18:41

2024-10-18T18:41

2024-10-18T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Китае покажут правду о жизни детей на Донбассе - документальный фильм "По праву молодости". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала режиссер фильма, продюсер, член Союза кинематографистов России Вера Соколова.Сегодня, 18 октября, по инициативе республиканского минкульта документальный фильм, в фокусе которого молодежь Донбасса, чьи будни проходят под постоянными обстрелами со стороны Украины и коалиции стран НАТО, покажут в Крымском университете культуры, искусств и туризма. 29 ноября его увидят депутаты Госдумы. Есть планы демонстрировать его и за рубежом - уже достигнута договоренность о показе фильма в Китае.По ее словам, когда она приезжала весной в Китай и показывала там фотографии, видео со съемок фильма, то люди были шокированы."Они ждут показа фильма, хотят понимать, что у нас происходит, хотят видеть правду", - говорит режиссер.Идея фильмаДокументальный фильм "По праву молодости" снят на территории Донецкой Народной Республики, съемочную группу нанимали там же. По словам Веры Соколовой, несмотря на тяжелые условия, молодежь ДНР не теряет оптимизма, активно участвует в жизни своих населенных пунктов, в свободное время помогает старшим, получает образование и мечтает о долгожданном мире.В одну из поездок туда у режиссера была встреча с участниками творческих коллективов ДНР. Однажды ее спросили, когда она снимет фильм о них, и Вера Соколова дала обещание сделать это.Было принято решение снять не художественный, а документальный фильм как хронику: показать от первого лица, что ребята чувствуют, как они живут, как приближают мирную жизнь, что у них происходит на душе, в сердце, в общении.Она рассказывает, как маленькие дети воду приносят бабушке, а дети постарше берут уже оружие в руки и идут защищать свою Родину. Главный вопрос, который был задан в фильме: что бы дети, подростки пожелали своим сверстникам?"Хотелось показать правдивую реальность. Снимали и во время обстрелов, и в пострадавших зданиях. 16 октября прошла презентация фильма в Херсонской области. После показа было решено, что следующий фильм нужно снимать про молодежь Херсонской области", - поделилась планами режиссер.Новый фильм при поддержке общественной организации "Мы есть русские" хотят снять художественным. Часть съемок пройдет в Крыму. Демонстрировать его также планируют как на территории России, так за рубежом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартует международный кинофестиваль "Евразийский мост"Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВОКлондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кино, события в донбассе, россия, китай, культура, крым