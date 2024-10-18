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Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае
Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае
В Китае покажут правду о жизни детей на Донбассе - документальный фильм "По праву молодости". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала режиссер... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T18:41
2024-10-18T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Китае покажут правду о жизни детей на Донбассе - документальный фильм "По праву молодости". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала режиссер фильма, продюсер, член Союза кинематографистов России Вера Соколова.Сегодня, 18 октября, по инициативе республиканского минкульта документальный фильм, в фокусе которого молодежь Донбасса, чьи будни проходят под постоянными обстрелами со стороны Украины и коалиции стран НАТО, покажут в Крымском университете культуры, искусств и туризма. 29 ноября его увидят депутаты Госдумы. Есть планы демонстрировать его и за рубежом - уже достигнута договоренность о показе фильма в Китае.По ее словам, когда она приезжала весной в Китай и показывала там фотографии, видео со съемок фильма, то люди были шокированы."Они ждут показа фильма, хотят понимать, что у нас происходит, хотят видеть правду", - говорит режиссер.Идея фильмаДокументальный фильм "По праву молодости" снят на территории Донецкой Народной Республики, съемочную группу нанимали там же. По словам Веры Соколовой, несмотря на тяжелые условия, молодежь ДНР не теряет оптимизма, активно участвует в жизни своих населенных пунктов, в свободное время помогает старшим, получает образование и мечтает о долгожданном мире.В одну из поездок туда у режиссера была встреча с участниками творческих коллективов ДНР. Однажды ее спросили, когда она снимет фильм о них, и Вера Соколова дала обещание сделать это.Было принято решение снять не художественный, а документальный фильм как хронику: показать от первого лица, что ребята чувствуют, как они живут, как приближают мирную жизнь, что у них происходит на душе, в сердце, в общении.Она рассказывает, как маленькие дети воду приносят бабушке, а дети постарше берут уже оружие в руки и идут защищать свою Родину. Главный вопрос, который был задан в фильме: что бы дети, подростки пожелали своим сверстникам?"Хотелось показать правдивую реальность. Снимали и во время обстрелов, и в пострадавших зданиях. 16 октября прошла презентация фильма в Херсонской области. После показа было решено, что следующий фильм нужно снимать про молодежь Херсонской области", - поделилась планами режиссер.Новый фильм при поддержке общественной организации "Мы есть русские" хотят снять художественным. Часть съемок пройдет в Крыму. Демонстрировать его также планируют как на территории России, так за рубежом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартует международный кинофестиваль "Евразийский мост"Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВОКлондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографе
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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353
60
новости, кино, события в донбассе, россия, китай, культура, крым
Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае

Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" о жизни детей в регионе покажут в Китае

18:41 18.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация после обстрелов в Донецке
Ситуация после обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Китае покажут правду о жизни детей на Донбассе - документальный фильм "По праву молодости". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала режиссер фильма, продюсер, член Союза кинематографистов России Вера Соколова.
Сегодня, 18 октября, по инициативе республиканского минкульта документальный фильм, в фокусе которого молодежь Донбасса, чьи будни проходят под постоянными обстрелами со стороны Украины и коалиции стран НАТО, покажут в Крымском университете культуры, искусств и туризма. 29 ноября его увидят депутаты Госдумы. Есть планы демонстрировать его и за рубежом - уже достигнута договоренность о показе фильма в Китае.

"В ноябре он будет показан в КНР, в том числе в российском генеральном консульстве в Харбине. Нас с ним связывает добрая дружба. Также там пройдет встреча с соотечественниками. Отдельно фильм будет показан для китайского зрителя. Китай с огромным интересом смотрит за тем, что происходит у нас", – поделилась Вера Соколова.

По ее словам, когда она приезжала весной в Китай и показывала там фотографии, видео со съемок фильма, то люди были шокированы.
"Они ждут показа фильма, хотят понимать, что у нас происходит, хотят видеть правду", - говорит режиссер.

Идея фильма

Документальный фильм "По праву молодости" снят на территории Донецкой Народной Республики, съемочную группу нанимали там же. По словам Веры Соколовой, несмотря на тяжелые условия, молодежь ДНР не теряет оптимизма, активно участвует в жизни своих населенных пунктов, в свободное время помогает старшим, получает образование и мечтает о долгожданном мире.
В одну из поездок туда у режиссера была встреча с участниками творческих коллективов ДНР. Однажды ее спросили, когда она снимет фильм о них, и Вера Соколова дала обещание сделать это.
Было принято решение снять не художественный, а документальный фильм как хронику: показать от первого лица, что ребята чувствуют, как они живут, как приближают мирную жизнь, что у них происходит на душе, в сердце, в общении.

"Там же уникальная ситуация: многие ребята никогда не бывали вечером во дворе, никогда не пели песни под гитару. Мимо них прошли детские радости. Они растут в условиях комендантского часа. И в фильме они говорят, что у них есть другое: они идут волонтерить. Особая черта этих детей – потребность помогать", - говорит Вера Соколова.

Она рассказывает, как маленькие дети воду приносят бабушке, а дети постарше берут уже оружие в руки и идут защищать свою Родину. Главный вопрос, который был задан в фильме: что бы дети, подростки пожелали своим сверстникам?
"Хотелось показать правдивую реальность. Снимали и во время обстрелов, и в пострадавших зданиях. 16 октября прошла презентация фильма в Херсонской области. После показа было решено, что следующий фильм нужно снимать про молодежь Херсонской области", - поделилась планами режиссер.
Новый фильм при поддержке общественной организации "Мы есть русские" хотят снять художественным. Часть съемок пройдет в Крыму. Демонстрировать его также планируют как на территории России, так за рубежом.
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