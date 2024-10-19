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Главное за день: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Главное за день: 19 октября
Главное за день: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Главное за день: 19 октября
Вступление Украины в НАТО поставит крест на дипломатическом разрешении конфликта, заявили в МИД РФ. Франция пообещала передать Украине первую партию... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T22:04
2024-10-19T22:05
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министерство иностранных дел рф (мид рф)
израиль
биньямин нетаньяху
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В городе Кирсанов Тамбовской области в многоквартирном доме взорвался газ – погибли четыре человека. Российские войска освободили село Зоряное в Донецкой Народной Республике. ВСУ осуществили массированную атаку дронами на регионы России. Вступление Украины в НАТО поставит крест на дипломатическом разрешении конфликта, заявили в МИД РФ. Франция пообещала передать Украине первую партию истребителей Mirage 2000 в начале следующего года. "Хезболла" атаковала резиденцию премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв газа в Тамбовской областиРано утром в городе Кирсанов Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме на четвертом этаже. В результате здание частично обрушилось, начался пожар. Возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров через час после происшествия и через некоторое время полностью ликвидирован.Первоначально сообщалось о двух погибших, затем их количество увеличилось до трех. Позже при разборе завалов спасатели нашли еще одно тело.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Освобождение очередного населенного пункта в ДонбассеВ результате успешных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.В целом за минувшую неделю российские военные продвинулись в глубину обороны противника и освободили пять населенных пунктов – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ, а также аэродромам.Атака беспилотников на регионы РоссииМинобороны сообщило, что в ночь на субботу средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников: 13 – над Брянской областью, два над территорией Ростовской области и один – над Белгородщиной.Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о перехвате еще четырех беспилотников самолетного типа над Брянской областью. В результате детонации снаряда сбитого беспилотника загорелось здание. Пожар оперативно ликвидировали.Заявление замглавы МИД о последствиях вступления Украины в НАТОВступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Кроме того, по его словам, этот шаг сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима.Дипломат выразил надежду, что в руководстве НАТО есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в альянс.Передача Украине французских истребителей Mirage 2000Киев получит первые истребители Mirage 2000 в начале следующего года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, Париж также берет на себя подготовку пилотов для них. По данным журналистов, Франция планирует передать Украине 20 самолетов Mirage 2000.Атака беспилотника на резиденцию НетаньяхуЛиванское шиитское движение "Хезболла" запустило беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария, сообщила канцелярия главы израильского правительства. Премьер-министра и его жены в момент атаки в резиденции не было. Пострадавших в результате инцидента нет.Нетаньяху обвинил в покушении Иран и пригрозил, что каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, "заплатит за это высокую цену".Дерево медиагруппы "Россия сегодня" в СудакеВ рамках второго "Зеленого фестиваля", который в субботу стартовал на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком, сотрудники регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе высадили сосну.Вместе с гостями фестиваля свои деревья посадили и знаменитости – поп-исполнители Клава Кока и Кирилл Скрипник и легенды уральского рока группа "Чайф".
https://crimea.ria.ru/20241019/strany-bolshoy-semerki-reshili-podderzhivat-ukrainu-rossiyskimi-dengami-1141214612.html
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https://crimea.ria.ru/20241019/kolonna-vsu-s-natovskoy-tekhnikoy-podorvalas-na-sobstvennom-minnom-pole-1141213508.html
https://crimea.ria.ru/20241019/ponadobitsya-10-dney-na-zapade-smodelirovali-napadenie-rf-na-pribaltiku-1141215927.html
https://crimea.ria.ru/20241019/lider-gruppy-chayf-shakhrin-nazval-krym-podarkom-boga-1141212468.html
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новости, новости крыма, главное за день, украина, нато, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), израиль, биньямин нетаньяху, взрыв, происшествия, тамбовская область, иран
Главное за день: 19 октября

Главные события и заявления субботы, 19 октября

22:04 19.10.2024 (обновлено: 22:05 19.10.2024)
 
© МЧС РоссииПоследствия взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области
Последствия взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В городе Кирсанов Тамбовской области в многоквартирном доме взорвался газ – погибли четыре человека. Российские войска освободили село Зоряное в Донецкой Народной Республике. ВСУ осуществили массированную атаку дронами на регионы России. Вступление Украины в НАТО поставит крест на дипломатическом разрешении конфликта, заявили в МИД РФ. Франция пообещала передать Украине первую партию истребителей Mirage 2000 в начале следующего года. "Хезболла" атаковала резиденцию премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Взрыв газа в Тамбовской области
Рано утром в городе Кирсанов Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме на четвертом этаже. В результате здание частично обрушилось, начался пожар. Возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров через час после происшествия и через некоторое время полностью ликвидирован.
Первоначально сообщалось о двух погибших, затем их количество увеличилось до трех. Позже при разборе завалов спасатели нашли еще одно тело.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
19:54
Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
Освобождение очередного населенного пункта в Донбассе
В результате успешных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
В целом за минувшую неделю российские военные продвинулись в глубину обороны противника и освободили пять населенных пунктов – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.
Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ, а также аэродромам.
Графская пристань в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
21:31
Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными
Атака беспилотников на регионы России
Минобороны сообщило, что в ночь на субботу средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников: 13 – над Брянской областью, два над территорией Ростовской области и один – над Белгородщиной.
Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о перехвате еще четырех беспилотников самолетного типа над Брянской областью. В результате детонации снаряда сбитого беспилотника загорелось здание. Пожар оперативно ликвидировали.
Заявление замглавы МИД о последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Кроме того, по его словам, этот шаг сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима.
Дипломат выразил надежду, что в руководстве НАТО есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в альянс.
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
18:39
Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
Передача Украине французских истребителей Mirage 2000
Киев получит первые истребители Mirage 2000 в начале следующего года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, Париж также берет на себя подготовку пилотов для них. По данным журналистов, Франция планирует передать Украине 20 самолетов Mirage 2000.
Штурмовые подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
21:49
Понадобится 10 дней: на Западе смоделировали нападение РФ на Прибалтику
Атака беспилотника на резиденцию Нетаньяху
Ливанское шиитское движение "Хезболла" запустило беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария, сообщила канцелярия главы израильского правительства. Премьер-министра и его жены в момент атаки в резиденции не было. Пострадавших в результате инцидента нет.
Нетаньяху обвинил в покушении Иран и пригрозил, что каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, "заплатит за это высокую цену".
Дерево медиагруппы "Россия сегодня" в Судаке
В рамках второго "Зеленого фестиваля", который в субботу стартовал на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком, сотрудники регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе высадили сосну.
Вместе с гостями фестиваля свои деревья посадили и знаменитости – поп-исполнители Клава Кока и Кирилл Скрипник и легенды уральского рока группа "Чайф".
Группа Чайф на Зеленом фестивале в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
17:39
Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога
 
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Заголовок открываемого материала
22:33Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
22:04Главное за день: 19 октября
21:49Понадобится 10 дней: на Западе смоделировали нападение РФ на Прибалтику
21:31Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными
21:13Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь
20:54Ехали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков
20:26Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
19:54Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
19:36Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом
19:19Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС
18:52Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии
18:39Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
18:18Если украли деньги с банковской карты – что делать
17:59Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели
17:39Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога
17:09В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации
16:53"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху
16:29ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области
16:13Взрыв газа в Тамбовской области – число жертв увеличилось до четырех
16:04У Крымского моста начала расти очередь
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