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Главное за день: 19 октября

Главное за день: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Главное за день: 19 октября

Вступление Украины в НАТО поставит крест на дипломатическом разрешении конфликта, заявили в МИД РФ. Франция пообещала передать Украине первую партию... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T22:04

2024-10-19T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В городе Кирсанов Тамбовской области в многоквартирном доме взорвался газ – погибли четыре человека. Российские войска освободили село Зоряное в Донецкой Народной Республике. ВСУ осуществили массированную атаку дронами на регионы России. Вступление Украины в НАТО поставит крест на дипломатическом разрешении конфликта, заявили в МИД РФ. Франция пообещала передать Украине первую партию истребителей Mirage 2000 в начале следующего года. "Хезболла" атаковала резиденцию премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв газа в Тамбовской областиРано утром в городе Кирсанов Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме на четвертом этаже. В результате здание частично обрушилось, начался пожар. Возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров через час после происшествия и через некоторое время полностью ликвидирован.Первоначально сообщалось о двух погибших, затем их количество увеличилось до трех. Позже при разборе завалов спасатели нашли еще одно тело.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Освобождение очередного населенного пункта в ДонбассеВ результате успешных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.В целом за минувшую неделю российские военные продвинулись в глубину обороны противника и освободили пять населенных пунктов – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ, а также аэродромам.Атака беспилотников на регионы РоссииМинобороны сообщило, что в ночь на субботу средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников: 13 – над Брянской областью, два над территорией Ростовской области и один – над Белгородщиной.Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о перехвате еще четырех беспилотников самолетного типа над Брянской областью. В результате детонации снаряда сбитого беспилотника загорелось здание. Пожар оперативно ликвидировали.Заявление замглавы МИД о последствиях вступления Украины в НАТОВступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Кроме того, по его словам, этот шаг сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима.Дипломат выразил надежду, что в руководстве НАТО есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в альянс.Передача Украине французских истребителей Mirage 2000Киев получит первые истребители Mirage 2000 в начале следующего года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, Париж также берет на себя подготовку пилотов для них. По данным журналистов, Франция планирует передать Украине 20 самолетов Mirage 2000.Атака беспилотника на резиденцию НетаньяхуЛиванское шиитское движение "Хезболла" запустило беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария, сообщила канцелярия главы израильского правительства. Премьер-министра и его жены в момент атаки в резиденции не было. Пострадавших в результате инцидента нет.Нетаньяху обвинил в покушении Иран и пригрозил, что каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, "заплатит за это высокую цену".Дерево медиагруппы "Россия сегодня" в СудакеВ рамках второго "Зеленого фестиваля", который в субботу стартовал на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком, сотрудники регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе высадили сосну.Вместе с гостями фестиваля свои деревья посадили и знаменитости – поп-исполнители Клава Кока и Кирилл Скрипник и легенды уральского рока группа "Чайф".

https://crimea.ria.ru/20241019/strany-bolshoy-semerki-reshili-podderzhivat-ukrainu-rossiyskimi-dengami-1141214612.html

https://crimea.ria.ru/20241019/potseluy-s-rotaru-i-slavyanka-livanov-nazval-sevastopol-i-krym-rodnymi-1141201409.html

https://crimea.ria.ru/20241019/kolonna-vsu-s-natovskoy-tekhnikoy-podorvalas-na-sobstvennom-minnom-pole-1141213508.html

https://crimea.ria.ru/20241019/ponadobitsya-10-dney-na-zapade-smodelirovali-napadenie-rf-na-pribaltiku-1141215927.html

https://crimea.ria.ru/20241019/lider-gruppy-chayf-shakhrin-nazval-krym-podarkom-boga-1141212468.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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