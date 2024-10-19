https://crimea.ria.ru/20241019/khezbolla-atakovala-rezidentsiyu-netanyakhu-1141211516.html

"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху

"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху - РИА Новости Крым, 19.10.2024

"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху

Ливанское шиитское движение "Хезболла" запустило беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T16:53

2024-10-19T16:53

2024-10-19T16:56

израиль

биньямин нетаньяху

происшествия

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беспилотник (бпла, дрон)

хезболла

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Ливанское шиитское движение "Хезболла" запустило беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве заявил, что за атакой стоит Иран, который "пытался устранить" Нетаньяху.Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех беспилотниках, которые были запущены из Ливана. Два из них перехватили, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра.Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасан Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поставили Израилю ультиматум из-за сектора ГазаРоссиянин и еще трое заложников освобождены в секторе ГазаИзраиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, биньямин нетаньяху, происшествия, иран, ближний восток, новости, беспилотник (бпла, дрон), хезболла