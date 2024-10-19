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"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху
"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху - РИА Новости Крым, 19.10.2024
"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху
Ливанское шиитское движение "Хезболла" запустило беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T16:53
2024-10-19T16:56
израиль
биньямин нетаньяху
происшествия
иран
ближний восток
новости
беспилотник (бпла, дрон)
хезболла
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Ливанское шиитское движение "Хезболла" запустило беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве заявил, что за атакой стоит Иран, который "пытался устранить" Нетаньяху.Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех беспилотниках, которые были запущены из Ливана. Два из них перехватили, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра.Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасан Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поставили Израилю ультиматум из-за сектора ГазаРоссиянин и еще трое заложников освобождены в секторе ГазаИзраиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе
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израиль, биньямин нетаньяху, происшествия, иран, ближний восток, новости, беспилотник (бпла, дрон), хезболла
"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху

Хезболла" запустила беспилотник по резиденции Нетаньяху в Кейсарии

16:53 19.10.2024 (обновлено: 16:56 19.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Ливанское шиитское движение "Хезболла" запустило беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.
"БПЛА был запущен в сторону резиденции премьер-министра в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет", — говорится в заявлении.
12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве заявил, что за атакой стоит Иран, который "пытался устранить" Нетаньяху.
Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех беспилотниках, которые были запущены из Ливана. Два из них перехватили, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра.
Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.
ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасан Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.
В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.
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ИзраильБиньямин НетаньяхуПроисшествияИранБлижний ВостокНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Хезболла
 
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