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Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и аэродромам на Украине - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и аэродромам на Украине
Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и аэродромам на Украине - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и аэродромам на Украине
Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также аэродромам. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T12:52
2024-10-19T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также аэродромам. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российским ударам подверглись скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотник самолетного типа.Минобороны РФ ранее сообщало, что с 12 по 18 октября ВС России нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам на Украине.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, были уничтожены склады с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также пункты временной дислокации вражеских подразделений, в том числе сформированных из иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить РоссияВСУ потеряли свыше 2000 боевиков за сутки
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РИА Новости Крым
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новости, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и аэродромам на Украине

На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса и военные аэродромы

12:52 19.10.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также аэродромам. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и аэродромам", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, российским ударам подверглись скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотник самолетного типа.
Минобороны РФ ранее сообщало, что с 12 по 18 октября ВС России нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам на Украине.
Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, были уничтожены склады с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также пункты временной дислокации вражеских подразделений, в том числе сформированных из иностранных наемников.
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