https://crimea.ria.ru/20241019/armiya-rf-nanesla-udary-po-obektam-energetiki-i-aerodromam-na-ukraine-1141208440.html

Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и аэродромам на Украине

Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и аэродромам на Украине - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и аэродромам на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также аэродромам. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T12:52

2024-10-19T12:52

2024-10-19T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также аэродромам. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российским ударам подверглись скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотник самолетного типа.Минобороны РФ ранее сообщало, что с 12 по 18 октября ВС России нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам на Украине.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, были уничтожены склады с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также пункты временной дислокации вражеских подразделений, в том числе сформированных из иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить РоссияВСУ потеряли свыше 2000 боевиков за сутки

https://crimea.ria.ru/20241019/vs-rf-vzyali-pod-kontrol-zoryanoe-v-dnr-1141207019.html

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