https://crimea.ria.ru/20241019/v-bryanskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-zagorelos-zdanie---gubernator-1141204747.html

В Брянской области после атаки БПЛА загорелось здание - губернатор

В Брянской области после атаки БПЛА загорелось здание - губернатор - РИА Новости Крым, 19.10.2024

В Брянской области после атаки БПЛА загорелось здание - губернатор

В Брянской области в результате детонации снаряда сбитого силами ПВО украинского беспилотника загорелось здание, пожар оперативно ликвидирован, сообщил... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T08:06

2024-10-19T08:06

2024-10-19T08:06

брянск

брянская область

обстрелы брянской области

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f095d81ca81d58ae8d6852d37e9d293.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Брянской области в результате детонации снаряда сбитого силами ПВО украинского беспилотника загорелось здание, пожар оперативно ликвидирован, сообщил губернатор Александр Богомаз."Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - написал Богомаз в Telegram-канале.Ранее в четверг мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщал, что трое сотрудников коммунальных служб были ранены при атаке дрона на поселок Химик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в ГорловкеУдарили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку

брянск

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), александр богомаз