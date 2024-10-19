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В Брянской области после атаки БПЛА загорелось здание - губернатор - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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В Брянской области после атаки БПЛА загорелось здание - губернатор
В Брянской области после атаки БПЛА загорелось здание - губернатор - РИА Новости Крым, 19.10.2024
В Брянской области после атаки БПЛА загорелось здание - губернатор
В Брянской области в результате детонации снаряда сбитого силами ПВО украинского беспилотника загорелось здание, пожар оперативно ликвидирован, сообщил... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T08:06
2024-10-19T08:06
брянск
брянская область
обстрелы брянской области
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Брянской области в результате детонации снаряда сбитого силами ПВО украинского беспилотника загорелось здание, пожар оперативно ликвидирован, сообщил губернатор Александр Богомаз."Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - написал Богомаз в Telegram-канале.Ранее в четверг мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщал, что трое сотрудников коммунальных служб были ранены при атаке дрона на поселок Химик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в ГорловкеУдарили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку
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РИА Новости Крым
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брянск, брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), александр богомаз
В Брянской области после атаки БПЛА загорелось здание - губернатор

В Брянской области после атаки украинского дрона загорелось здание - губернатор

08:06 19.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Брянской области в результате детонации снаряда сбитого силами ПВО украинского беспилотника загорелось здание, пожар оперативно ликвидирован, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Ранее в четверг мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщал, что трое сотрудников коммунальных служб были ранены при атаке дрона на поселок Химик.
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БрянскБрянская областьОбстрелы Брянской областиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр Богомаз
 
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