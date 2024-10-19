Рейтинг@Mail.ru
В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241019/v-mid-rossii-nazvali-posledstviya-vstupleniya-ukrainy-v-nato-1141205911.html
В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО
В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 19.10.2024
В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T10:13
2024-10-19T10:38
нато
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110633/78/1106337826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63c62240e82c9300a0786ce94d84bad2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Вступление Украины в НАТО поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима", - цитирует дипломата РИА Новости.Полищук выразил надежду, что в руководстве Североатлантического блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в альянс.16 октября Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "План победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории,размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".Этот "план" в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Глава МИД Венгрии Петр Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны.Генсек альянса МАРК Рютте заявил, что Украина "в конечном итоге станет частью НАТО", но затруднился назвать конкретные сроки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдет ли Россия на перемирие по УкраинеИнстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь КиевуЧто обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110633/78/1106337826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_582eb763bfdb0591a1f58daafa38b679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, новости
В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО поставит крест на дипломатическом разрешении конфликта – МИД

10:13 19.10.2024 (обновлено: 10:38 19.10.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Вступление Украины в НАТО поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима", - цитирует дипломата РИА Новости.
Полищук выразил надежду, что в руководстве Североатлантического блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в альянс.
16 октября Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "План победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории,
размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
Этот "план" в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Глава МИД Венгрии Петр Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны.
Генсек альянса МАРК Рютте заявил, что Украина "в конечном итоге станет частью НАТО", но затруднился назвать конкретные сроки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пойдет ли Россия на перемирие по Украине
Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь Киеву
Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение
 
НАТОУкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)МненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:51Отстали от группы: двух пожилых туристок спасли в горах Крыма
13:43Обнаружены тела погибших моряков с перевернувшегося судна на Сахалине
13:34Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУ
13:04Войска России наносят удары: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков
12:52Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и аэродромам на Украине
12:42Когда в домах севастопольцев станет тепло
12:36На выплаты пострадавшим в Курской области выделили еще 3 млрд рублей
12:23ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
12:04Белорусские военные пройдут в России учебно-боевую подготовку
11:34В Севастополе начали ремонт кровель в четырех объектах культнаследия
11:09Захарова прокомментировала датское расследование по "Северным потокам"
10:48Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех
10:13В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО
09:47Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известно
09:31Еще четыре дрона ВСУ перехвачены над Брянской областью
09:03Где в Крыму появятся новые автостанции
08:48Лучшие коллективы народного творчества Крыма выступят в Кремле
08:31ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
08:12Совершена массированная атака ВСУ на три региона России
08:06В Брянской области после атаки БПЛА загорелось здание - губернатор
Лента новостейМолния