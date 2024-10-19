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В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО
В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 19.10.2024
В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T10:13
2024-10-19T10:13
2024-10-19T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Вступление Украины в НАТО поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима", - цитирует дипломата РИА Новости.Полищук выразил надежду, что в руководстве Североатлантического блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в альянс.16 октября Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "План победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории,размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".Этот "план" в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Глава МИД Венгрии Петр Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны.Генсек альянса МАРК Рютте заявил, что Украина "в конечном итоге станет частью НАТО", но затруднился назвать конкретные сроки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдет ли Россия на перемирие по УкраинеИнстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь КиевуЧто обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение
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нато, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, новости
В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО поставит крест на дипломатическом разрешении конфликта – МИД
10:13 19.10.2024 (обновлено: 10:38 19.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Вступление Украины в НАТО поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима", - цитирует дипломата РИА Новости.
Полищук выразил надежду, что в руководстве Североатлантического блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в альянс.
16 октября Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "План победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории,
размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
Этот "план" в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Глава МИД Венгрии Петр Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны.
Генсек альянса МАРК Рютте заявил, что Украина "в конечном итоге станет частью НАТО", но затруднился назвать конкретные сроки.
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