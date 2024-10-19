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Еще четыре дрона ВСУ перехвачены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Еще четыре дрона ВСУ перехвачены над Брянской областью
Еще четыре дрона ВСУ перехвачены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Еще четыре дрона ВСУ перехвачены над Брянской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны утром в субботу перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщает... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T09:31
2024-10-19T09:31
министерство обороны рф
брянская область
новости
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дежурные средства противовоздушной обороны утром в субботу перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на субботу средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников: 13 – над Брянской областью, два над территорией Ростовской области и один – над Белгородщиной.Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в ГорловкеУдарили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, брянская область, новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Еще четыре дрона ВСУ перехвачены над Брянской областью

Средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Брянской областью

09:31 19.10.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дежурные средства противовоздушной обороны утром в субботу перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ.
"Около 07.15 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на субботу средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников: 13 – над Брянской областью, два над территорией Ростовской области и один – над Белгородщиной.
Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
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Министерство обороны РФБрянская областьНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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