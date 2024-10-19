https://crimea.ria.ru/20241019/esche-chetyre-drona-vsu-perekhvacheny-nad-bryanskoy-oblastyu-1141205390.html

Еще четыре дрона ВСУ перехвачены над Брянской областью

Еще четыре дрона ВСУ перехвачены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Еще четыре дрона ВСУ перехвачены над Брянской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны утром в субботу перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщает... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T09:31

2024-10-19T09:31

2024-10-19T09:31

министерство обороны рф

брянская область

новости

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дежурные средства противовоздушной обороны утром в субботу перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на субботу средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников: 13 – над Брянской областью, два над территорией Ростовской области и один – над Белгородщиной.Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в ГорловкеУдарили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку

брянская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, брянская область, новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)