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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье осадки в Крыму практически прекратятся, но в горах сохранятся минусовые температуры и снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T00:01
2024-10-20T00:01
2024-10-20T00:01
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ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье осадки в Крыму практически прекратятся, но в горах сохранятся минусовые температуры и снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +8...10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем потеплеет до +13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +4...6, днем воздух прогреется до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье на побережье Крыма ожидается до +13 и снег в горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье осадки в Крыму практически прекратятся, но в горах сохранятся минусовые температуры и снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами пройдут дожди, в горах со снегом. В восточных районах временами сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, днем +8…13, в горах ночью и днем 0…-2", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +8...10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем потеплеет до +13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +4...6, днем воздух прогреется до +13 градусов.
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