https://crimea.ria.ru/20241020/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1141216443.html

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье осадки в Крыму практически прекратятся, но в горах сохранятся минусовые температуры и снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T00:01

2024-10-20T00:01

2024-10-20T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье осадки в Крыму практически прекратятся, но в горах сохранятся минусовые температуры и снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +8...10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем потеплеет до +13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +4...6, днем воздух прогреется до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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