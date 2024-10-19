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Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
В Детском парке Симферополя в 2025 году обновят существующие аттракционы и установят новые, а также привезут новых животных в зооуголок. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T20:26
2024-10-19T20:27
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
детский отдых
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
культура
общество
благоустройство
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя в 2025 году обновят существующие аттракционы и установят новые, а также привезут новых животных в зооуголок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Парков столицы" Владимир Марченко.По его словам, на первом месте при обновлении и реконструкции остается безопасность. Все установленные в парке аттракционы лицензированы и находятся под контролем технической инспекции и прокуратуры, персонал обучен. Но время их обновления уже подошло.Не меньшее внимание уделяется комфорту и безопасности на территории зооуголка, который открылся после большого ремонта в январе текущего года. Здесь есть хищники, и теперь это не только два льва и тигр, но и леопард. В отличие от парка Гагарина, где живут птицы в естественной среде обитания и не требуют отдельного ухода, здесь места обитания животных уже готовят к зиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилыЧто посмотреть в Симферополе – инфографикаАдамовы деревья появятся в главном парке Симферополя
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крым, симферополь, детский отдых, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , культура, общество, благоустройство, городская среда, новости крыма
Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году

В Детском парке Симферополя появятся новые аттракционы и животные в зооуголке

20:26 19.10.2024 (обновлено: 20:27 19.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПразднование Дня города в симферопольском Детском парке. 2018 г.
Празднование Дня города в симферопольском Детском парке. 2018 г. - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя в 2025 году обновят существующие аттракционы и установят новые, а также привезут новых животных в зооуголок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Парков столицы" Владимир Марченко.
По его словам, на первом месте при обновлении и реконструкции остается безопасность. Все установленные в парке аттракционы лицензированы и находятся под контролем технической инспекции и прокуратуры, персонал обучен. Но время их обновления уже подошло.
"И в рамках запланированной на следующий год реконструкции предусмотрена глубокая модернизация действующих аттракционов, а также установка новых в районе веревочного парка", – сказал Марченко.
Не меньшее внимание уделяется комфорту и безопасности на территории зооуголка, который открылся после большого ремонта в январе текущего года. Здесь есть хищники, и теперь это не только два льва и тигр, но и леопард.
"Мы постоянно работаем над увеличением экспозиции, приобретаем новых животных, чтобы людям было интересно. И модернизируем инфраструктуру, достраиваем вольеры, переоборудуем старые и усиливаем конструкции", – поделился Марченко.
В отличие от парка Гагарина, где живут птицы в естественной среде обитания и не требуют отдельного ухода, здесь места обитания животных уже готовят к зиме.
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