Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
В Детском парке Симферополя появятся новые аттракционы и животные в зооуголке
20:26 19.10.2024 (обновлено: 20:27 19.10.2024)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПразднование Дня города в симферопольском Детском парке. 2018 г.
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя в 2025 году обновят существующие аттракционы и установят новые, а также привезут новых животных в зооуголок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Парков столицы" Владимир Марченко.
По его словам, на первом месте при обновлении и реконструкции остается безопасность. Все установленные в парке аттракционы лицензированы и находятся под контролем технической инспекции и прокуратуры, персонал обучен. Но время их обновления уже подошло.
"И в рамках запланированной на следующий год реконструкции предусмотрена глубокая модернизация действующих аттракционов, а также установка новых в районе веревочного парка", – сказал Марченко.
Не меньшее внимание уделяется комфорту и безопасности на территории зооуголка, который открылся после большого ремонта в январе текущего года. Здесь есть хищники, и теперь это не только два льва и тигр, но и леопард.
"Мы постоянно работаем над увеличением экспозиции, приобретаем новых животных, чтобы людям было интересно. И модернизируем инфраструктуру, достраиваем вольеры, переоборудуем старые и усиливаем конструкции", – поделился Марченко.
В отличие от парка Гагарина, где живут птицы в естественной среде обитания и не требуют отдельного ухода, здесь места обитания животных уже готовят к зиме.
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