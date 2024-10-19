https://crimea.ria.ru/20241019/chto-izmenitsya-v-detskom-parke-simferopolya-v-sleduyuschem-godu-1141167412.html

Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году

Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году

В Детском парке Симферополя в 2025 году обновят существующие аттракционы и установят новые, а также привезут новых животных в зооуголок. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T20:26

2024-10-19T20:26

2024-10-19T20:27

радио "спутник в крыму"

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детский отдых

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя в 2025 году обновят существующие аттракционы и установят новые, а также привезут новых животных в зооуголок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Парков столицы" Владимир Марченко.По его словам, на первом месте при обновлении и реконструкции остается безопасность. Все установленные в парке аттракционы лицензированы и находятся под контролем технической инспекции и прокуратуры, персонал обучен. Но время их обновления уже подошло.Не меньшее внимание уделяется комфорту и безопасности на территории зооуголка, который открылся после большого ремонта в январе текущего года. Здесь есть хищники, и теперь это не только два льва и тигр, но и леопард. В отличие от парка Гагарина, где живут птицы в естественной среде обитания и не требуют отдельного ухода, здесь места обитания животных уже готовят к зиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилыЧто посмотреть в Симферополе – инфографикаАдамовы деревья появятся в главном парке Симферополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, детский отдых, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , культура, общество, благоустройство, городская среда, новости крыма