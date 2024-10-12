https://crimea.ria.ru/20241012/v-zoopark-kryma-iz-kitaya-pereedut-zhit-begemoty-i-krokodily--1141016971.html

В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы

В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы - РИА Новости Крым, 12.10.2024

В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы

В зоопарке Крыма появятся жирафы и бегемоты из Китая, в планах также перевезти крокодилов и обезьян редких видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T19:17

2024-10-12T19:17

2024-10-12T19:36

радио "спутник в крыму"

олег зубков

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В зоопарке Крыма появятся жирафы и бегемоты из Китая, в планах также перевезти крокодилов и обезьян редких видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.По словам Зубкова, проект стал возможен благодаря подписанию новых договоров о сотрудничестве с зоопарками Китая, в частности - "Чимелонгом", что на юге страны.Жирафов и бегемотов для Крыма уже присмотрели, их помогут доставить из Китая московские партнеры, отметил Зубков."У них есть большие самолеты, которыми можно доставить этих животных. Потому что девять тысяч километров – это очень ответственная транспортировка. Условия для содержания жирафов у нас есть, а для бегемотов практически подготовлены, поэтому пару мы можем перевезти", – поделился владелец сафари-парка."В планах также крокодилы, которых очень много в Китае, и обезьяны – какие-то очень редкие", – добавил он.По словам Зубкова, обмен животными очень важен для зоопарков, поэтому таких проектов у Крыма будет все больше.Ранее он рассказал о подписании первого за 10 лет контракта с Харбинским зоопарком Китая, куда в рамках договоренностей отправили выращенного в Крыму молодого льва Шер-Хана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-НоваКогда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтановУкрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег зубков, зоопарк, крым, новости крыма, животные