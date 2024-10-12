Рейтинг@Mail.ru
В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241012/v-zoopark-kryma-iz-kitaya-pereedut-zhit-begemoty-i-krokodily--1141016971.html
В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы
В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы - РИА Новости Крым, 12.10.2024
В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы
В зоопарке Крыма появятся жирафы и бегемоты из Китая, в планах также перевезти крокодилов и обезьян редких видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T19:17
2024-10-12T19:36
радио "спутник в крыму"
олег зубков
зоопарк
крым
новости крыма
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141039257_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f83cf1c0ec56b8e39a377a053c39f56f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В зоопарке Крыма появятся жирафы и бегемоты из Китая, в планах также перевезти крокодилов и обезьян редких видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.По словам Зубкова, проект стал возможен благодаря подписанию новых договоров о сотрудничестве с зоопарками Китая, в частности - "Чимелонгом", что на юге страны.Жирафов и бегемотов для Крыма уже присмотрели, их помогут доставить из Китая московские партнеры, отметил Зубков."У них есть большие самолеты, которыми можно доставить этих животных. Потому что девять тысяч километров – это очень ответственная транспортировка. Условия для содержания жирафов у нас есть, а для бегемотов практически подготовлены, поэтому пару мы можем перевезти", – поделился владелец сафари-парка."В планах также крокодилы, которых очень много в Китае, и обезьяны – какие-то очень редкие", – добавил он.По словам Зубкова, обмен животными очень важен для зоопарков, поэтому таких проектов у Крыма будет все больше.Ранее он рассказал о подписании первого за 10 лет контракта с Харбинским зоопарком Китая, куда в рамках договоренностей отправили выращенного в Крыму молодого льва Шер-Хана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-НоваКогда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтановУкрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141039257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27d17e2dd65cd7263ba81bd1fc390bb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег зубков, зоопарк, крым, новости крыма, животные
В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы

В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы

19:17 12.10.2024 (обновлено: 19:36 12.10.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Максимов / Перейти в фотобанкБегемот
Бегемот - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Андрей Максимов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В зоопарке Крыма появятся жирафы и бегемоты из Китая, в планах также перевезти крокодилов и обезьян редких видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
По словам Зубкова, проект стал возможен благодаря подписанию новых договоров о сотрудничестве с зоопарками Китая, в частности - "Чимелонгом", что на юге страны.
"Он занимает более 150 гектаров, и там стадо из 50 жирафов просто гуляет свободно, плюс другие виды, которые живут рядом с ними. Есть животные, которые у них в избытке. А у нас есть условия для их содержания. Контракт состоялся без проблем", – сказал он.
Жирафов и бегемотов для Крыма уже присмотрели, их помогут доставить из Китая московские партнеры, отметил Зубков.
"У них есть большие самолеты, которыми можно доставить этих животных. Потому что девять тысяч километров – это очень ответственная транспортировка. Условия для содержания жирафов у нас есть, а для бегемотов практически подготовлены, поэтому пару мы можем перевезти", – поделился владелец сафари-парка.
"В планах также крокодилы, которых очень много в Китае, и обезьяны – какие-то очень редкие", – добавил он.
По словам Зубкова, обмен животными очень важен для зоопарков, поэтому таких проектов у Крыма будет все больше.
Ранее он рассказал о подписании первого за 10 лет контракта с Харбинским зоопарком Китая, куда в рамках договоренностей отправили выращенного в Крыму молодого льва Шер-Хана.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-Нова
Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтанов
Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах
 
Радио "Спутник в Крыму"Олег ЗубковЗоопаркКрымНовости КрымаЖивотные
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:55Главное за день: 12 октября
21:15Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в России
20:46Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора
20:18В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм
20:07Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину
19:45Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России
19:17В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы
18:56Пожар на нефтебазе в Крыму и магнитные удары: топ новостей недели
18:32Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома
18:03На Крымском мосту большая очередь – время ожидания
17:53Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни
17:45Виновные во взрыве на АЗС в Грозном будут наказаны - Кадыров
17:23В Крыму ожидаются очень сильные дожди - возможны подтопления
17:21По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело
17:03Сухогруз из Израиля закупорил движение по Босфору
16:37При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей
16:02Мощный взрыв прогремел на АЗС в Грозном
15:53"Битву дронов" устроили в Севастополе
15:37Сильный шторм идет на Севастополь - предупреждение МЧС
15:27Дрон-камикадзе "Лютый" уничтожен в Херсонской области
Лента новостейМолния