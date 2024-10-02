https://crimea.ria.ru/20241002/byanka-tut-samaya-naglaya-kak-zhivut-obitateli-zapovednika-askaniya-nova---1140770436.html

"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-Нова

"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-Нова - РИА Новости Крым, 02.10.2024

"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-Нова

Бескрайние поля от горизонта до горизонта, согретая все еще жарким солнцем, никогда не знавшая плуга степь, где-то вдалеке угадываются черты пасущихся антилоп и РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T06:05

2024-10-02T06:05

2024-10-02T06:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Бескрайние поля от горизонта до горизонта, согретая все еще жарким солнцем, никогда не знавшая плуга степь, где-то вдалеке угадываются черты пасущихся антилоп и оленей, в небе кружат стаи птиц… Сейчас в уникальном биосферном заповеднике "Аскания-Нова" по-осеннему спокойно. К счастью, уже нет ни украинских обстрелов, ни вызванных ими степных пожаров, по парку гуляют посетители, некоторые приезжают целыми семьями с маленькими детьми. Мирная, размеренная и относительно спокойная жизнь. Вторую годовщину в составе России здесь встречают с определенными достижениями и серьезными планами на будущее.Как сегодня живет заповедник в условиях военного положения в Херсонской области, какими животными планируется пополнить его коллекцию и как проходит подготовка к зиме – в репортаже РИА Новости Крым из оригинального природного уголка планеты.У каждого питомца – имя и родословная"А ну-ка успокоились, девчонки! Не надо тут лягаться, всем хватит", – сотрудница заповедника Юлия Герасимчук укрощает небольшой табун пони, окруживших нас в считанные минуты после того, как мы зашли за сетку, огораживающую этот участок степи, и поднялись на холм. Свою хозяйку слушаются не все подопечные, так и норовя засунуть морду в пакет с припасенным угощением – печеньем и хлебом. Одна из пони прижимает уши (явный признак агрессии или раздражения у лошадей) и бесцеремонно отгоняет подруг, намереваясь слопать все в одиночку."Бьянка, угомонись! Ты посмотри, самая наглая!", – сетует наш экскурсовод. Но вкусностей действительно хватает всем. Раздаем, что есть, и понемногу отходим к выходу – пони входят в раж и, распробовав лакомство, напирают все сильнее."Это с виду кажется, что они одинаковые и различаются только по окрасу или росту. На самом деле все со своим характером, как и люди", - рассказывает с любовью о своих подопечных Юлия. – Вот есть у нас поняшка Мирослава – настолько лояльная ко всему, хоть что хочешь с ней делай, она будет стоять спокойно. А есть девчонки с гонором, как Бьянка. Как-то привели ей самца, так она его поначалу так дубасила, но потом ничего, сошлись".Здесь же, неподалеку, пасется небольшое стадо ослиц, для которых тоже припасено угощение. Как и пони, самок держат отдельно от самцов, чтобы контролировать численность популяции. И имена, как и у всех животных в "Аскании", тоже есть: Анабелла, Наркиса, Аниса, Нимфа, Кассандра, Камелия, Камея… Имена им дают не ради забавы. У каждого питомца – своя родословная, опять же, в целях контроля качества популяции и недопущения близкородственных связей.– Вы им сами имена даете? Откуда такие имена экзотические? – интересуемся.– Да, я придумываю. Просто выбираю красивые имена. Но не сразу называю, а через месяц-два, когда узнаешь, какой у кого характер. И в соответствии с этим даю имена, - отвечает Юлия.Самцы – Анфас, Эрфан, Никафр и Кирюша – в отдельном загоне по соседству. Пока общаются с барышнями только через сетку."Понятно, что иногда истерят. Но, бывает, ушлые девчонки, когда очень кому-то "припечет", залазят к мальчикам. Находят место, где послабее сетка, и продавливают копытами. Даже щеколды на калитках губами и зубами открывать научились. Пришлось закрепить карабинами", – с улыбкой рассказывает сотрудница заповедника.Зубры и лоси – в планах на пополнение"Аскания-Нова" открылась для туристов в конце апреля этого года. За прошедшие пять месяцев здесь побывали более восьми тысяч туристов. В мирные времена гостей было в шесть-восемь раз больше, но и в нынешних условиях нынешний результат более чем неплохой."В тех существующих условиях военного положения в Херсонской области можно говорить о том, что туристический сезон состоялся", - рассказывает директор заповедника Дмитрий Мещеряков.Около 90% посетителей – жители Херсонской области. Кроме того, приезжают гости из Крыма и Запорожской области. Причем "Аскания-Нова" наладила сотрудничество с турфирмой из Запорожской области, которая привозит в заповедник организованные группы туристов."Пока на сегодняшний день это единственная компания, которая привозит к нам такие группы. Также нас посещают организованные группы сотрудников государственных органов и учреждений Херсонской области", - добавил руководитель.В пополнении фонда "Аскании-Нова" активно помогают многие заповедники и парки страны – крымский "Тайган", Ростовский заповедник, Оренбургский институт степи, Московский зоопарк. Эти и другие учреждения привозят в Херсонщину животных, чтобы в "Аскании" сохранились и увеличились их популяции. В их числе антилопа канна – самая крупная антилопа планеты. Если раньше в "Аскании" оставалась одна самка этого вида, то сейчас их уже целое семейство из четырех особей. Также удалось найти и привезти самца для одинокой самки гуанако (млекопитающего рода лам). В ближайших планах – осчастливить тем же образом самку голубого гну, которая в "Аскании" пока без пары. Кроме того, по словам директора, уже есть предварительные договоренности привезти марала, европейскую лань, европейского муфлона, европейского и пятнистого оленей.Цель – не просто сохранить или увеличить ту или иную популяцию, но и "освежить" ее молодой кровью, тем самым добившись ее устойчивости в максимально приближенных к дикой природе условиях. Все строго по науке. Но и о разнообразии животных, представленных на экскурсионном маршруте, здесь тоже не забывают. В планах руководства, например, завезти в "Асканию" несколько лосей – абсолютную экзотику для здешнего степного ландшафта.При этом "Аскания-Нова" готова не только принимать животных, но и передавать своих питомцев другим паркам страны. В стадах, живущих в условиях хотя и огороженной, но все равно дикой степи, даже с естественным отбором, поголовье в среднем прирастает на 10-15% ежегодно. Бизоны, куланы, благородные олени и другие животные – ими заповедник готов охотно делиться.Не сеном единымЗаповедник будет принимать посетителей еще около месяца и затем уйдет на зимовку. Подготовку к межсезонью здесь уже почти завершили: заготовили для животных сено и солому, закупили необходимые корма, отремонтировали и подготовили крытые корпуса. Зимовать в степи останутся лишь обитатели, от природы привычные к подобному климату – олени, лани, куланы, лошади Пржевальского. Теплолюбивые звери и птицы – зебры, антилопы, буйволы, африканские страусы, австралийские эму и другие – переселятся в теплые зимние "квартиры".Сена, к слову, в этом году было в степи значительно меньше, чем обычно – сыграла роль весенняя засуха и малое количество осадков летом. Тем не менее, питомцы "Аскании" сидеть на диете зимой не будут. Сена в целом заготовлено достаточно, необходимые объемы зерновых и бобовых, которыми животных подкармливают в холода, тоже закупили. Существенную помощь также оказали меценаты и волонтеры.Подсобное хозяйство заповедника вырастило сочные корма, которыми зимой будут лакомиться подопечные – кабачки, свеклу, морковь, тыкву, рукколу, зеленый лук. В холодное время года животным требуется усиленное питание и витамины, поэтому в добавок ко всему их будут потчевать витаминизированными кормами и даже своего рода изысками – яблоками, изюмом, курагой.Процесс затянулся, но переход неизбеженПереход "Аскании-Нова" в ведение Минприроды России, которого руководство и сотрудники учреждения ждут с нетерпением, планировался еще летом, однако процесс немного затянулся. Нужно четко урегулировать все детали и привести в соответствие необходимую нормативную базу, поскольку "Аскания- Нова" – не просто зоопарк, а уникальный природный заповедник с собственной научной базой, поясняет Дмитрий Мещеряков.Кроме того, "Аскания-Нова" входит в перечень эталонных территорий планеты и является биосферным резерватом ЮНЕСКО, и это тоже необходимо учесть при переходе под федеральную юрисдикцию. Хотя сейчас эта международная структура и не признает российский статус заповедника, рано или поздно позиция все равно изменится, и нужно быть к этому готовым, убежден Мещеряков. Согласования всех этих технических деталей занимают немало времени. Но процесс продвигается, рабочая группа регулярно проводит заседания, и придание "Аскании" федерального статуса неизбежно произойдет в обозримой перспективе.Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в командировке в Херсонской области, чтобы показать, как растут и развиваются новые регионы спустя два года после воссоединения с Россией. 30 сентября президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими по итогам проведенных там референдумов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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заповедник аскания нова, два года вместе с россией, херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, природа