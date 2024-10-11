https://crimea.ria.ru/20241011/lev-sher-khan-iz-kryma-uletaet-v-kitay-1141016676.html

Лев Шер-Хан из Крыма улетает в Китай

Лев Шер-Хан из Крыма улетает в Китай - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Лев Шер-Хан из Крыма улетает в Китай

В рамках контракта, заключенного впервые за 10 лет, из Крыма в Китай отправляется один из "добрых русских львов", выращенных на полуострове. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 11.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В рамках контракта, заключенного впервые за 10 лет, из Крыма в Китай отправляется один из "добрых русских львов", выращенных на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.По его словам, после пандемии реализация таких проектов по всему миру очень затруднена. Для Крыма в условиях санкций это еще сложнее. Но благодаря помощи коллег из Москвы и содействию китайской стороны все получилось.В Китай летит молодой лев Шер-Хан. В Крым он попал в двухмесячном возрасте чуть больше года назад из ДНР. В августе его транспортировали в Минский зоопарк, где зверь ждал отправки, пока оформлялись все документы. Его рейс в Пекин завтра, 12 октября.Лев управляем и хорошо относится к людям, поэтому передавали с сожалением, но с гордостью, добавил он."Расставаться с такими львами мне чрезвычайно тяжело всегда. Жалко. Но повезти в Китай не дикого льва, не льва, который вырос с матерью, а одного из ручных было для меня предметом гордости, что у нас русские львы – добрые", – поделился директор сафари-парка.В сентябре крымская делегация во главе с Зубковым побывала в Китае, чтобы ознакомиться с условиями содержания, в которых будет теперь обитать Шер-Хан.Удалось побывать и в других зоопарках – Пекинском и Чимелонг, в районе Гуанчжоу, "и не только посетить, но и заключить договора о сотрудничестве", отметил Зубков. По его словам, это очень важно, поскольку зоопаркам необходим обмен животными. Так что теперь в рамках новых контрактов в Крым будут переезжать новые экзотические виды."Это первая ласточка. Обязательно такие поставки будут продолжаться", – пообещал Зубков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-НоваКогда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтанов Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег зубков, новости крыма, крым, животные, китай