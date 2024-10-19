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Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии
Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии
Пять населенных пунктов Ленинского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T18:52
2024-10-19T18:52
крым
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Ленинского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Аварийные бригады уже работают на местах. Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов, добавили энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго""Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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РИА Новости Крым
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Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии

Ленинский район Крыма остался без электричества из-за аварии на сетях

18:52 19.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФонарь уличного освещения. Архивное фото
Фонарь уличного освещения. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Ленинского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
Отмечается, что вечером в субботу без света остаются жители поселка городского типа Ленино, сел Заводское, Калиновка, Ильичево и Семеновка.
Аварийные бригады уже работают на местах.
Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов, добавили энергетики.
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