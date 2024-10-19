https://crimea.ria.ru/20241019/pyat-sel-v-krymu-obestocheny-iz-za-avarii-1141213872.html

Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии

Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии

Пять населенных пунктов Ленинского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T18:52

2024-10-19T18:52

2024-10-19T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Ленинского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Аварийные бригады уже работают на местах. Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов, добавили энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго""Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

крым

ленинский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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