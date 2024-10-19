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Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели
Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели
На этой неделе произошла трагедия в сафари-парке в Крыму – львы растерзали сотрудницу зоопарка Леокадию Перевалову. В Черкассах около сотни человек в камуфляже... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T17:59
2024-10-19T17:59
новости
топ новостей недели
крым
россия
брикс
минздрав крыма
чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
парк львов "тайган"
владимир путин (политик)
ураган "милтон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На этой неделе произошла трагедия в сафари-парке в Крыму – львы растерзали сотрудницу зоопарка Леокадию Перевалову. В Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский сбор Украинской православной церкви и стреляли в православных. На трассе "Таврида" произошло жуткое массовое ДТП. В России следили за сближением разрушительных тропических ураганов "Милтон" и "Лесли". В Москве провели деловой форум БРИКС, а в Крыму назначили министра здравоохранения республики.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Трагедия в сафари-парке в Крыму16 октября в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Все без исключения сотрудники сафари-парка очень тяжело восприняли гибель управляющей и переживают это событие как личную трагедию, но при этом коллектив собран как никогда и тщательно выполняет свои функции, заявил директор парка Олег Зубков.Штурмовики в храме в ЧеркассахВ четверг в Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский сбор Украинской православной церкви (УПЦ) и попытались его захватить. Рейдеры выбросили с территории верующих, у людей отбирали телефоны, по прихожанам открыли стрельбу и применили перцовые баллончики. Союз православных журналистов сообщил, что ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал в одной из соцсетей фотографию Михайловского кафедрального собора с комментарием, указывающим на его намерение перевести храм в Православную церковь Украины (ПЦУ). Позже митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил с обращением к верующим и сообщил, что собор удалось отстоять.Жуткая авария на "Тавриде"Массовая авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма 15 октября. Водитель автомобиля "ВАЗ 21093" врезался в металлическое ограждение, в результате чего пострадал пассажир машины. Спустя несколько минут водителя отечественного авто, который вышел на дорогу, насмерть сбил грузовик. После смертельного наезда водитель большегруза скрылся с места происшествия. А в оставшуюся на дороге машину въехали еще три автомобиля KIA Rio, Volkswagen Transporter и "КамАЗ".Встреча ураганов в СШАРазрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли" в теории могут встретиться, но жителям России они не грозят, заявлял в понедельник научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Уже на следующий день метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что Милтон" и "Лесли", идя на сближение, сначала ослабли, став тропической депрессией, а потом и вовсе прекратили существовать.Победа БРИКС17 и 18 октября в Москве в преддверии саммита БРИКС в Казани прошел деловой форум. В рамках мероприятия президент России Владимир Путин заявил, что совокупный ВВП объединения превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки" и эта тенденция неизбежно будет расти. Принятие на саммите БРИКС в Казани решения о единой системе взаиморасчетов между странами-членами организации станет глобальной победой России и ее партнеров в формировании многополярного экономического мира и одновременно – колоссальным ударом по США, считает зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.Новый глава минздрава КрымаАлексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ 15 октября подписал глава республики Сергей Аксенов. Днем ранее Натаров, возглавлявший министерство с июля текущего года, был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, топ новостей недели, крым, россия, брикс, минздрав крыма, чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", владимир путин (политик), ураган "милтон", сша, украина, захват храмов упц на украине, церковный раскол на украине
Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели

Трагедия в парке львов в Крыму и ураган в США – главные события недели от РИА Новости Крым

17:59 19.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСафари-парк "Тайган" в Крыму.
Сафари-парк Тайган в Крыму. - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На этой неделе произошла трагедия в сафари-парке в Крыму – львы растерзали сотрудницу зоопарка Леокадию Перевалову. В Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский сбор Украинской православной церкви и стреляли в православных. На трассе "Таврида" произошло жуткое массовое ДТП. В России следили за сближением разрушительных тропических ураганов "Милтон" и "Лесли". В Москве провели деловой форум БРИКС, а в Крыму назначили министра здравоохранения республики.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.

Трагедия в сафари-парке в Крыму

16 октября в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Все без исключения сотрудники сафари-парка очень тяжело восприняли гибель управляющей и переживают это событие как личную трагедию, но при этом коллектив собран как никогда и тщательно выполняет свои функции, заявил директор парка Олег Зубков.
Парк львов Тайган. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября, 19:23
Парк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии

Штурмовики в храме в Черкассах

В четверг в Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский сбор Украинской православной церкви (УПЦ) и попытались его захватить. Рейдеры выбросили с территории верующих, у людей отбирали телефоны, по прихожанам открыли стрельбу и применили перцовые баллончики. Союз православных журналистов сообщил, что ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал в одной из соцсетей фотографию Михайловского кафедрального собора с комментарием, указывающим на его намерение перевести храм в Православную церковь Украины (ПЦУ). Позже митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил с обращением к верующим и сообщил, что собор удалось отстоять.
Кресты на куполах храма - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
14:06
Черкасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ

Жуткая авария на "Тавриде"

Массовая авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма 15 октября. Водитель автомобиля "ВАЗ 21093" врезался в металлическое ограждение, в результате чего пострадал пассажир машины. Спустя несколько минут водителя отечественного авто, который вышел на дорогу, насмерть сбил грузовик. После смертельного наезда водитель большегруза скрылся с места происшествия. А в оставшуюся на дороге машину въехали еще три автомобиля KIA Rio, Volkswagen Transporter и "КамАЗ".

Встреча ураганов в США

Разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли" в теории могут встретиться, но жителям России они не грозят, заявлял в понедельник научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Уже на следующий день метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что Милтон" и "Лесли", идя на сближение, сначала ослабли, став тропической депрессией, а потом и вовсе прекратили существовать.
Люди фотографируют брызги от волн, которые принес с собой ураган Милтон в Мексиканском заливе, Куба - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
10 октября, 10:46Фотоленты
Ураган "Милтон" в США – фото разрушительного штормаВ четверг на штат Флорида в США обрушился ураган "Милтон". Жертвами стихии стали как минимум два человека. Торнадо разрушил сотни домов, без света остались миллионы жителей.

Победа БРИКС

17 и 18 октября в Москве в преддверии саммита БРИКС в Казани прошел деловой форум. В рамках мероприятия президент России Владимир Путин заявил, что совокупный ВВП объединения превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки" и эта тенденция неизбежно будет расти.
Принятие на саммите БРИКС в Казани решения о единой системе взаиморасчетов между странами-членами организации станет глобальной победой России и ее партнеров в формировании многополярного экономического мира и одновременно – колоссальным ударом по США, считает зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Вчера, 17:51
Когда закончится СВО - ответ Путина

Новый глава минздрава Крыма

Алексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ 15 октября подписал глава республики Сергей Аксенов. Днем ранее Натаров, возглавлявший министерство с июля текущего года, был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий.
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НовостиТоп новостей неделиКрымРоссияБРИКСМинздрав КрымаЧП в парке львов "Тайган" 16 октября 2024 годаПарк львов "Тайган"Владимир Путин (политик)Ураган "Милтон"СШАУкраинаЗахват храмов УПЦ на УкраинеЦерковный раскол на Украине
 
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19:54Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
19:36Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом
19:19Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС
18:52Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии
18:39Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
18:18Если украли деньги с банковской карты – что делать
17:59Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели
17:39Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога
17:09В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации
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16:04У Крымского моста начала расти очередь
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15:16Названы сроки поставок первых истребителей Mirage 2000 на Украину
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13:43Обнаружены тела погибших моряков с перевернувшегося судна на Сахалине
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