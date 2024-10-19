https://crimea.ria.ru/20241019/tragediya-v-safari-parke-i-vstrecha-uraganov-top-novostey-nedeli-1141187834.html

Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели

Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели

На этой неделе произошла трагедия в сафари-парке в Крыму – львы растерзали сотрудницу зоопарка Леокадию Перевалову. В Черкассах около сотни человек в камуфляже... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T17:59

2024-10-19T17:59

2024-10-19T17:59

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чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года

парк львов "тайган"

владимир путин (политик)

ураган "милтон"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На этой неделе произошла трагедия в сафари-парке в Крыму – львы растерзали сотрудницу зоопарка Леокадию Перевалову. В Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский сбор Украинской православной церкви и стреляли в православных. На трассе "Таврида" произошло жуткое массовое ДТП. В России следили за сближением разрушительных тропических ураганов "Милтон" и "Лесли". В Москве провели деловой форум БРИКС, а в Крыму назначили министра здравоохранения республики.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Трагедия в сафари-парке в Крыму16 октября в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Все без исключения сотрудники сафари-парка очень тяжело восприняли гибель управляющей и переживают это событие как личную трагедию, но при этом коллектив собран как никогда и тщательно выполняет свои функции, заявил директор парка Олег Зубков.Штурмовики в храме в ЧеркассахВ четверг в Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский сбор Украинской православной церкви (УПЦ) и попытались его захватить. Рейдеры выбросили с территории верующих, у людей отбирали телефоны, по прихожанам открыли стрельбу и применили перцовые баллончики. Союз православных журналистов сообщил, что ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал в одной из соцсетей фотографию Михайловского кафедрального собора с комментарием, указывающим на его намерение перевести храм в Православную церковь Украины (ПЦУ). Позже митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил с обращением к верующим и сообщил, что собор удалось отстоять.Жуткая авария на "Тавриде"Массовая авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма 15 октября. Водитель автомобиля "ВАЗ 21093" врезался в металлическое ограждение, в результате чего пострадал пассажир машины. Спустя несколько минут водителя отечественного авто, который вышел на дорогу, насмерть сбил грузовик. После смертельного наезда водитель большегруза скрылся с места происшествия. А в оставшуюся на дороге машину въехали еще три автомобиля KIA Rio, Volkswagen Transporter и "КамАЗ".Встреча ураганов в СШАРазрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли" в теории могут встретиться, но жителям России они не грозят, заявлял в понедельник научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Уже на следующий день метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что Милтон" и "Лесли", идя на сближение, сначала ослабли, став тропической депрессией, а потом и вовсе прекратили существовать.Победа БРИКС17 и 18 октября в Москве в преддверии саммита БРИКС в Казани прошел деловой форум. В рамках мероприятия президент России Владимир Путин заявил, что совокупный ВВП объединения превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки" и эта тенденция неизбежно будет расти. Принятие на саммите БРИКС в Казани решения о единой системе взаиморасчетов между странами-членами организации станет глобальной победой России и ее партнеров в формировании многополярного экономического мира и одновременно – колоссальным ударом по США, считает зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.Новый глава минздрава КрымаАлексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ 15 октября подписал глава республики Сергей Аксенов. Днем ранее Натаров, возглавлявший министерство с июля текущего года, был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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