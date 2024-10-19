Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели
Трагедия в парке львов в Крыму и ураган в США – главные события недели от РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На этой неделе произошла трагедия в сафари-парке в Крыму – львы растерзали сотрудницу зоопарка Леокадию Перевалову. В Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский сбор Украинской православной церкви и стреляли в православных. На трассе "Таврида" произошло жуткое массовое ДТП. В России следили за сближением разрушительных тропических ураганов "Милтон" и "Лесли". В Москве провели деловой форум БРИКС, а в Крыму назначили министра здравоохранения республики.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.
Трагедия в сафари-парке в Крыму
16 октября в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Все без исключения сотрудники сафари-парка очень тяжело восприняли гибель управляющей и переживают это событие как личную трагедию, но при этом коллектив собран как никогда и тщательно выполняет свои функции, заявил директор парка Олег Зубков.
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Штурмовики в храме в Черкассах
В четверг в Черкассах около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский сбор Украинской православной церкви (УПЦ) и попытались его захватить. Рейдеры выбросили с территории верующих, у людей отбирали телефоны, по прихожанам открыли стрельбу и применили перцовые баллончики. Союз православных журналистов сообщил, что ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал в одной из соцсетей фотографию Михайловского кафедрального собора с комментарием, указывающим на его намерение перевести храм в Православную церковь Украины (ПЦУ). Позже митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил с обращением к верующим и сообщил, что собор удалось отстоять.
Жуткая авария на "Тавриде"
Массовая авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма 15 октября. Водитель автомобиля "ВАЗ 21093" врезался в металлическое ограждение, в результате чего пострадал пассажир машины. Спустя несколько минут водителя отечественного авто, который вышел на дорогу, насмерть сбил грузовик. После смертельного наезда водитель большегруза скрылся с места происшествия. А в оставшуюся на дороге машину въехали еще три автомобиля KIA Rio, Volkswagen Transporter и "КамАЗ".
Встреча ураганов в США
Разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли" в теории могут встретиться, но жителям России они не грозят, заявлял в понедельник научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Уже на следующий день метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что Милтон" и "Лесли", идя на сближение, сначала ослабли, став тропической депрессией, а потом и вовсе прекратили существовать.
Победа БРИКС
17 и 18 октября в Москве в преддверии саммита БРИКС в Казани прошел деловой форум. В рамках мероприятия президент России Владимир Путин заявил, что совокупный ВВП объединения превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки" и эта тенденция неизбежно будет расти.
Принятие на саммите БРИКС в Казани решения о единой системе взаиморасчетов между странами-членами организации станет глобальной победой России и ее партнеров в формировании многополярного экономического мира и одновременно – колоссальным ударом по США, считает зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.
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Новый глава минздрава Крыма
Алексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ 15 октября подписал глава республики Сергей Аксенов. Днем ранее Натаров, возглавлявший министерство с июля текущего года, был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий.
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