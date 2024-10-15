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Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии
Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии
Массовая авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. В результате погиб водитель и ранен пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T16:38
2024-10-15T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Массовая авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. В результате погиб водитель и ранен пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Отмечается, что во вторник днем на трассе "Таврида" в районе села Цветное водитель автомобиля "ВАЗ 21093" не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате пострадал пассажир отечественной машины.После смертельного наезда водитель скрылся с места происшествия. Его личность устанавливается, на поиски злоумышленника ориентированы патрульные экипажи полиции, ведется розыск, уточнили в ГАИ. По данным прокуратуры, водитель отечественного авто погиб под колесами неустановленного грузовика.Прокуратура Крыма проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок на электросамокате попал под иномарку в СимферополеАвтобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погиблиТело зажало в салоне: смертельная авария произошла на трассе под Судаком
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РИА Новости Крым
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крым, белогорский район, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии

В Крыму водитель грузовика насмерть сбил участника ДТП на "Тавриде" и скрылся

16:38 15.10.2024 (обновлено: 16:42 15.10.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСмертельное ДТП на трассе "Таврида". 15.10.24
Смертельное ДТП на трассе Таврида. 15.10.24
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Массовая авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. В результате погиб водитель и ранен пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Отмечается, что во вторник днем на трассе "Таврида" в районе села Цветное водитель автомобиля "ВАЗ 21093" не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате пострадал пассажир отечественной машины.

"Спустя несколько минут на 64-летнего водителя "ВАЗ 21093", находящегося на проезжей части около своего транспортного средства по ходу движения, наехал неустановленный водитель на неустановленном автомобиле. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

После смертельного наезда водитель скрылся с места происшествия. Его личность устанавливается, на поиски злоумышленника ориентированы патрульные экипажи полиции, ведется розыск, уточнили в ГАИ. По данным прокуратуры, водитель отечественного авто погиб под колесами неустановленного грузовика.
"Далее три автомобиля марок KIA Rio, Volkswagen Transporter и "КамАЗ", не выбрав безопасную скорость движения, допустили столкновение автомобилем "ВАЗ 21093", стоящем на проезжей части после ДТП", - рассказали подробности резонансной аварии правоохранители.
Прокуратура Крыма проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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