https://crimea.ria.ru/20241015/zhutkoe-dtp-v-krymu-gruzovik-ubil-stoyavshego-u-avto-uchastnika-avarii-1141106783.html

Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии

Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии

Массовая авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. В результате погиб водитель и ранен пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T16:38

2024-10-15T16:38

2024-10-15T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Массовая авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. В результате погиб водитель и ранен пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Отмечается, что во вторник днем на трассе "Таврида" в районе села Цветное водитель автомобиля "ВАЗ 21093" не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате пострадал пассажир отечественной машины.После смертельного наезда водитель скрылся с места происшествия. Его личность устанавливается, на поиски злоумышленника ориентированы патрульные экипажи полиции, ведется розыск, уточнили в ГАИ. По данным прокуратуры, водитель отечественного авто погиб под колесами неустановленного грузовика.Прокуратура Крыма проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок на электросамокате попал под иномарку в СимферополеАвтобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погиблиТело зажало в салоне: смертельная авария произошла на трассе под Судаком

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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